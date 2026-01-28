La vez que Pemex contrató a Andrés García, Sergio Mayer y más actores para hacer películas para empleados

Andrés García y Sergio Mayer fueron unos de los actores que participaron en las películas para los trabajadores de Pemex. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Andrés García no solo fue un galán de telenovelas y películas mexicanas, también participó en producciones cinematográficas de la empresa Pemex que fueron creadas para los empleados, en las cuales compartió créditos con Sergio Mayer y otros actores.

Petróleos mexicanos no solo contrató al protagonista de Pedro Navaja, pues en el reparto de las ‘pelis’ aparecieron otros famosos como Lis Vega, exparticipante de La Granja VIP.

Pero no se trataron de historias de amor o de dramas familiares, en cambio, fue un material audiovisual donde se retrataron posibles escenarios a los que se enfrentan los trabajadores de las plataformas o refinerías de Pemex.

Andrés García participó en películas para trabajadores de Pemex. (Foto: Cuartoscuro) (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

¿De qué tratan las películas que Pemex hizo con Andrés García de protagonista?

Las películas de Pemex tienen como protagonistas a importantes actores de telenovelas y del cine mexicano, en donde se retratan accidentes dentro de las instalaciones de la empresa de petróleos.

Además de promover el uso e implementación de las medidas de seguridad requeridas en cada caso, como el uso de casco, guantes o calzado especial.

Dentro de los temas que retrataron las producciones cinematográficas con menos de una hora de duración no solo se limitaron a lo que pasa en las instalaciones de Pemex, pues también mostraron algunos escenarios que pueden afectar el desempeño de los trabajadores como una mala relación con los hijos o en el entorno familiar y cómo intentar solucionarlo.

Todos los temas fueron contados a manera de una historia dramática, más que como una especie de manual o tutorial.

Los títulos de algunas de las películas donde participaron Andrés García, Sergio Mayer y otros actores son las siguientes, de acuerdo con Cinetransformer, empresa detrás de la proyección de las cintas:

Desafío ambiental

Exploración con seguridad

Una historia de petróleos

Héroes de la seguridad

Seguridad fuera del trabajo

Sustentabilidad dentro del negocio

Las películas creadas para Pemex muestran posibles escenarios a los que se enfrentan los trabajadores. (Foto: Bloomberg) (Bloomberg)

¿Qué actores aparecieron en las películas de Pemex?

Los actores famosos que tuvieron aparición dentro del elenco de las películas mexicanas escritas especialmente para los trabajadores de Pemex fueron de diferentes generaciones de telenovelas mexicanas (y cine), por ejemplo, estuvo Rosa Gloria Chagoyán y Sherlyn.

Cinetransformer compartió los siguientes nombres en una publicación web:

Andrés García

Omar Fierro

Sherlyn

Sergio Mayer

Polo Ortín (Don Roque de Vecinos )

Tania Vázquez

Según El Universal la lista se amplía con los siguientes nombres:

Alejandro Camacho

Armando Araiza

Fernando Ciangherotti

Julio Camejo

Lili Brillanti

Lis Vega

Mauricio Aspe

Mónika Sánchez

Otto Sirgo

Perla Encinas

Rosa Gloria Chagoyán

Vanessa Arias

Las películas, aunque fueron proyectados a los trabajadores de Pemex en unidades móviles, están disponibles (completas o fragmentos de ellas) en distintos canales de YouTube.

Al final de cada una de ellas se emite un mensaje de reflexión o explicativo para quienes vieron la cinta, por ejemplo, el siguiente pertenece a Desafío ambiental:

“Durante la película pudieron apreciar bajo una historia dramatizada algunas de las acciones que en Pemex exploración y producción realizamos como compromiso y esfuerzo cotidiano para la conservación y preservación del entorno en donde desarrollamos nuestras actividades petroleras cada uno de los proyectos tanto en tierra lagunas ríos y mar”.