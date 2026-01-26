Pemex le cierra la llave del petróleo a Cuba: Quita de su calendario la entrega de enero

El envío por parte de Pemex estaba programado para cargarse a mediados de enero y su arribo a Cuba se contemplaba antes de que concluyera el mes, de acuerdo con información de un itinerario. [Fotografía. Shutterstock]

Petróleos de México (Pemex) dio marcha atrás a sus planes de enviar un cargamento de petróleo crudo a Cuba, país que es un aliado histórico del líder venezolano Nicolás Maduro, en un momento marcado por un aumento de la presión política de Estados Unidos sobre la isla.

La empresa petrolera tenía previsto enviar el cargamento durante este mes, pero retiró el embarque de su calendario, de acuerdo con documentos consultados por Bloomberg.

El envío estaba programado para cargarse a mediados de enero y su arribo a Cuba se contemplaba antes de que concluyera el mes, de acuerdo el itinerario original.

Pemex y la Secretaría de Energía no han emitido comentarios ante las solicitudes de información sobre la cancelación del envío.

Aunque no se precisaron las razones de la decisión, el retiro del cargamento ocurrió mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump incrementó la presión sobre el gobierno cubano.

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA — ¡CERO! Sugiero firmemente que hagan un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Donald Trump en sus redes sociales, una semana después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Antes de esas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México planeaba mantener el suministro de petróleo a Cuba como parte de la ayuda humanitaria, en un contexto de apagones crónicos, escasez de alimentos y falta de combustibles en la isla.

México inició el envío de petróleo a Cuba en 2023, luego de que Venezuela redujo sus suministros por la caída en su producción petrolera. Durante el año pasado, Pemex envió en promedio un buque al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo, revelan datos recopilados por Bloomberg.

El cargamento cancelado estaba previsto para cargarse a mediados de enero a bordo del buque Swift Galaxy, de acuerdo con el documento consultado. El embarque fue retirado del calendario sin que se ofreciera una explicación oficial.