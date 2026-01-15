México se queda con el petróleo de ‘baja calidad’: ¿Por qué Pemex manda su petróleo más ligero a Cuba?

Pemex entrega el petróleo más ligero a Cuba, lo que significa una afectación económica al país en un contexto de baja producción.

El ‘mejor’ petróleo que produce Pemex termina en Cuba, y existe una razón detrás de esta medida que se relaciona con la infraestructura de la isla.

Tras la captura de Nicolás Maduro, la prohibición a Venezuela para que el chavismo deje de exportar petróleo a Cuba, ordenada por Donald Trump, pone a México como el principal proveedor de crudo al país gobernado por Miguel Díaz-Canel.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los envíos de petróleo a Cuba continuarán, y tan solo el fin de semana el buque petrolero Ocean Mariner llevó 86 mil barriles de crudo a La Habana.

La decisión de Pemex de entregar crudo de mayor calidad a Cuba, Dos Bocas e Istmo, significa un costo económico para México en un contexto de baja producción, según Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

¿Por qué México le da su crudo de mayor calidad a Cuba?

México entrega el crudo de mayor calidad a Cuba, que es el más ligero y más fácil de refinar, debido a que su infraestructura es muy antigua, según Jorge Piñón.

El especialista explicó que para Cuba es más complicado procesar crudo pesado con alto contenido de azufre, por lo que México le envía los dos crudos más ligeros que produce desde el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuánto le afecta a México que Pemex envíe su crudo de mayor calidad a Cuba?

De acuerdo con Jorge Piñón, el costo de oportunidad es significativo para Pemex, ya que en un escenario de producción petrolera en declive y exportaciones en niveles mínimos, “cada barril de crudo ligero enviado a Cuba significa un barril que deja de ser refinado en México o comercializado en condiciones más favorables”.

Desde razones como adeudos hasta ayuda humanitaria, Pemex no reporta datos oficiales de cuánto petróleo le entrega a Cuba, lo que especialistas catalogan como opacidad y susceptibilidad en el tema.