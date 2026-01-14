‘Hasta la última gota de... petróleo’: Venezuela puede triplicar su producción, dice exministro chavista

Un grifo que gotea en una estación de gasolina. (Foto: EFE)

Rafael Ramírez, ministro venezolano de Petróleo entre 2002 y 2013 bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, considera factible triplicar la producción petrolera en Venezuela hasta unos 3 millones de barriles al día, siempre que se haga de forma “gradual” y se respete la legalidad vigente en el país caribeño.

“Toda esa historia de que Venezuela habría que rehacerla… no es verdad”, asegura el expresidente de la petrolera estatal PDVSA entre 2004 y 2013, en una entrevista telefónica con EFE desde Roma.

Ramírez vive en Italia bajo protección estatal para evitar su extradición a Venezuela, donde está acusado desde 2018 de presunta malversación de fondos.

Tras la reciente agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y los planes de Donald Trump para explotar el petróleo del país, existe incertidumbre sobre si se podrá reactivar un sector muy deteriorado en los últimos años por la mala gestión local y las sanciones estadounidenses.

¿Qué necesita Venezuela para aumentar su producción en petróleo?

Con una “capacidad de dirección técnica adecuada”, junto con empresas mixtas y “una PDVSA distinta”, es decir, no politizada, el exministro chavista confía en la recuperación de la industria petrolera venezolana.

Ramírez recuerda que hasta 2013 había en el país 31 empresas internacionales trabajando en proyectos clave del sector.

“Algunas empresas se han ido, tanto las europeas que decidieron no trabajar más y se marcharon en 2018”, recuerda.

“Pero hay actores internacionales, hay contratos firmados, aprobados por la Asamblea Nacional desde 2007, y existe una base jurídica y técnica para poder trabajar si hubiera un interés verdadero en levantar nuestra producción”, asegura Ramírez.

‘No se puede cambiar un proceso de 100 años la industria petrolera de Venezuela’

El exministro exiliado afirma que, un siglo después de que empresas multinacionales, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, hicieran “lo que querían en el país”, está claro que “lo importante para los países petroleros es alcanzar la sostenibilidad de la industria”.

“No se puede cambiar de un manotazo un proceso de cien años en la industria petrolera. Se puede hacer por la fuerza, por la coyuntura, pero no se sostiene”, asegura el experto, considerado durante años el hombre más influyente de la industria petrolera venezolana.

Ramírez, de 62 años, recordó que con la nacionalización de la industria petrolera venezolana en 1976 y la creación de PDVSA se “compensó a las compañías transnacionales por sus activos, que nunca fueron confiscados, sino nacionalizados”.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, unos 303 mil millones de barriles, el 17 por ciento del total, concentradas en su mayor parte en la Faja del Orinoco, al sureste de Caracas.

Estas reservas, superiores a las de Arabia Saudí y otras potencias petroleras, requieren tecnologías avanzadas y grandes inversiones para ser explotadas.

La Faja “alberga 12 mil pozos perforados, de los cuales 3 mil 200 están operativos y tienen una producción actual de 600 mil barriles diarios”, precisa el exministro.

El resto de los pozos produce menos porque carece de alguna herramienta, una bomba o trabajos de subsuelo, pero se trata de cuestiones que pueden subsanarse “muy fácilmente”, asegura.