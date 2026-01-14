‘Venezuela no es lo primero en la agenda’: ¿Por qué la reconstrucción petrolera costará 100 mil mdd?

Las principales petroleras estadounidenses parecen no estar convencidas de invertir en Venezuela por ahora, estiman 100 mil millones de dólares necesarios para incrementar la producción de millones de barriles de crudo. (Fotarte: El Financiero | Crédito: Bloomberg/Shutterstock)

La presión de Donald Trump para que petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela con el fin de aumentar producción de crudo no es suficiente para convencer a las empresas de que lo consideren una prioridad.

Luego de una reunión con las principales petroleras de Estados Unidos, Trump recibió un desaire en sus planes de destinar recursos a la reactivación de la industria petrolera venezolana.

El director ejecutivo de ExxonMobil afirmó que en Venezuela “no es invertible” actualmente, debido a la falta de un marco legal definido, garantías sobre sus inversiones y seguridad para sus empleados. Esa cautela fue compartida por otros altos directivos.

¿Cuánto se necesita invertir para que la producción petrolera en Venezuela alcance cifras récord?

Patrick Pouyanné, director general de TotalEnergies, señaló que elevar la producción petrolera de Venezuela por arriba de los 3 millones de barriles por día llevará años, si se considera la situación actual. Para producir un millón de barriles adicionales por día, estimó que se necesitará invertir al menos 100 mil millones de dólares.

“Quizá se podrían añadir fácilmente entre 100 mil y 200 mil barriles diarios, pero si se piensa en un millón de barriles diarios, se requerirán 100 mil millones de dólares”, dijo durante una conferencia en Abu Dabi.

¿Cuál sería el destino de los 100 mil millones de dólares para invertir en Venezuela?

Esos recursos estarían principalmente destinados a reconstruir o reemplazar plataformas petroleras abandonadas, ductos con fugas y equipos dañados por incendios y fallas mecánicas.

Ante el escenario poco claro y adverso en algunos sentidos, Pouyanné pronosticó que Venezuela no será relevante para el sector petrolero en 2026. “No estoy convencido de que tenga un impacto directo en el mercado en 2026 (...) la verdad es que no está en lo alto de mi agenda”, confesó.

¿Repsol único aliado de Trump?

Mientras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dijo que están interesados en invertir con fuerza en Venezuela y multiplicar por tres la producción de crudo en el país.

Agradeció al presidente Trump por “abrir la puerta” a Venezuela y subrayó el compromiso de la petrolera española para invertir en Estados Unidos.

Tras la invasión de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas estadounidenses, Donald Trump aseguró que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo “de alta calidad” a precio de mercado a Estados Unidos.

“Se transportará en barcos de almacenamiento, directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, afirmó, y agregó que el dinero sería controlado por su gobierno para beneficiar tanto a Venezuela como a Estados Unidos.

