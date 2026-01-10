EU advierte que milicias armadas buscan a estadounidenses en Venezuela; pide salir ‘inmediatamente’

Imagen ilustrativa. EU alertó que en Venezuela milicias que buscan a ciudadanos estadounidenses o a quienes muestran su apoyo a Estados Unidos. (EFE)

El Gobierno de Donald Trump alertó por la presencia de milicias en Venezuela que presuntamente buscan a ciudadanos estadounidenses o aquellos que muestren apoyo a EU.

Autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a no viajar al país caribeño o en su caso salir “inmediatamente” cuando se reanuden los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación de vuelo para Venezuela, que mantiene el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, con base en reportes sobre la presencia de milicias y para pedir “precaución” a los ciudadanos que se encuentran en el país suramericano.

“Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”, indica el aviso difundido por la Oficina de Asuntos Consulares.

La “situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida”, señala el texto publicado en la web de la Embajada de Estados Unidos en ese país, una semana después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del establecimiento de un Gobierno encargado liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

¿Cuáles son los riesgos de los ciudadanos estadounidenses en Venezuela, según EU?

Las autoridades estadounidenses instan a quienes siguen en Venezuela a tomar medidas de precaución “en los viajes por carretera” y a verificar la información actualizada de las aerolíneas que retoman operaciones en el país. El comunicado también recuerda que persisten cortes de electricidad y servicios intermitentes en varias regiones.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela para sus ciudadanos y les advierte de que enfrentan “riesgos graves” como detención ilegal, tortura durante la custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, delitos violentos, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura sanitaria.

El Departamento de Estado retiró en marzo de 2019 a todo su personal diplomático de la embajada estadounidense en Caracas. Desde entonces, sus operaciones y servicios consulares, incluidos los de emergencia, siguen suspendidos, aunque su sitio web permanece activo para alertas y recomendaciones oficiales.