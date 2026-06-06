‘Era agente y se fue al narco’: Productor de documental sobre Paco Stanley revela al presunto asesino

Juan Carlos Uribe, productor del nuevo documental sobre Paco Stanley, aseguró que Mario Bezares y Paola Durante no estuvieron involucrados. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

¿El caso de Paco Stanley está resuelto? A 26 años del asesinato del conductor del programa Pácatelas, un nuevo documental afirma haber encontrado a los presuntos responsables del crimen cometido el 7 de junio de 1999.

Se trata de Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley, un proyecto del productor Juan Carlos Uribe, quien se acercó a nuevas fuentes que estuvieron involucradas de manera muy cercana en las investigaciones tras el asesinato de ‘Pacorro’.

Entre ellos se encuentran los testimonios de Jorge Godoy, un expolicía judicial, y René López, quienes el productor asegura son testigos protegidos de Estados Unidos, los cuales no pudieron hablar antes del caso, debido a que trabajaban con la Administración de Control de Drogas (DEA).

¿Quién fue el asesino de Paco Stanley? Esto revela el nuevo documental

Tras el estreno de Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley, Juan Carlos Uribe brindó una entrevista al programa De Primera Mano, del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde aseguró conocer la identidad de quien disparó contra el presentador.

Hasta este momento no se tenían pistas sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Paco Stanley, quien murió tras recibir múltiples impactos de bala al salir del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México.

Y aunque las investigaciones oficiales no han llegado a una conclusión sobre el caso, el productor aseguró que la orden del crimen salió de una prisión. Además, afirmó que el responsable de disparar fue, presuntamente, un expolicía.

Paco Stanley fue asesinado tras salir de El Charco de las Ranas en 1999. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Germán Romero)

“Fue un expolicía que se llama Carlos Acevedo, alias ‘El Pato’. Desafortunadamente no encontramos ninguna fotografía de él”, compartió el productor. Aunque se tiene poca información sobre el hombre, indicó que supuestamente era un exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

La DFS fue una agencia de inteligencia y policía secreta fundada en 1947 por el presidente Miguel Alemán Valdés, pero cesó sus funciones en 1985, de acuerdo con información del Gobierno de México.

“(‘El Pato’ Acevedo) fue un exagente de la DFS, que en aquellos años existía, era como la CIA mexicana (...) era agente y luego se convirtió en narco”, afirmó. Sin embargo, explicó que esta persona ya falleció.

Luego de revelar a los presuntos responsables del caso, el productor indicó que sus investigaciones también demostraron que ni el conductor Mario Bezares ni la modelo Paola Durante estuvieron involucrados en la muerte de Paco Stanley: “No tuvieron nada que ver con esto”, afirmó.

¿Qué piensa Paul, el hijo de Paco Stanley, del nuevo documental?

Aunque el documental asegura revelar la verdad detrás del caso, el conductor Paul Stanley, hijo del protagonista de Pácatelas, aseguró que este tipo de proyectos solo sacan provecho de la situación.

“Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo. Nada, ni verdades o no verdades de mucha gente, lo va a revivir. Nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

El nuevo documental promete responder incógnitas alrededor de la muerte de Paco Stanley. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Germán Romero)

Al respecto, el productor explicó que Paco Stanley es un personaje público y aseguró que casos como este siempre van a generar ingresos; sin embargo, comentó que solo está haciendo su trabajo.

“El señor Godoy y el otro testigo, René López, lo que quieren es decir la verdad. Lógicamente, cualquier tipo de historia como esta, después de tanto tiempo, va a generar un lucro”, comentó.