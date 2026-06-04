¿Dónde ver ‘Caso Paco Stanley’? Documental promete la verdad del asesinato con ‘testigos protegidos’

El asesinato de Paco Stanley tiene incógnitas a casi tres décadas del crimen que conmocionó a México. Ahora, un nuevo documental busca responder a estar dudas que permanecían sin resolver desde la muerte del conductor en 1999.

Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley reúne testimonios de personas que presuntamente estuvieron relacionadas con la investigación y que, de acuerdo con sus creadores, son testigos protegidos de Estados Unidos.

El productor Juan Carlos Uribe argumentó que, aunque no los consultó, los testimonios demuestran que Mario Bezares y Paola Durante son inocentes

El nuevo documental promete responder incógnitas alrededor de la muerte de Paco Stanley. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Germán Romero)

¿Qué sabemos del nuevo documental sobre el asesinato de Paco Stanley?

El productor Juan Carlos Uribe explicó que el proyecto ofrece una versión más amplia de los hechos que rodearon el homicidio del presentador, incluyendo datos sobre quién habría ordenado el crimen y cuáles fueron los motivos detrás del ataque.

Uno de los principales testimonios es el de Jorge Godoy, un expolicía judicial que estuvo vinculado a las investigaciones sobre la muerte de Paco Stanley y cuya versión se expone en el documental.

“Se dice el nombre de quién dio la orden de mandarlo matar, se revelan las razones, se menciona la identidad del sicario que jaló el gatillo y lo sustenta el testimonio del señor Godoy, su código de narco era J33 o ‘El policiaco’, él sabe”, mencionó Juan Carlos en un encuentro con los medios compartido por De Primera Mano.

De acuerdo con el productor, la orden para asesinar a Paco Stanley habría surgido desde una prisión. También aseguró que la persona señalada como responsable intelectual ya falleció.

Uribe explicó que la información no pudo difundirse anteriormente debido a las condiciones en las que trabajaban algunos de los involucrados, quienes colaboraban con autoridades estadounidenses.

“Como trabajábamos con la DEA no podíamos decirlo, Paco no importaba aquí. No estaban amenazados, eran undercover, trabajaron para los dos bandos hasta que el Gobierno de Estados Unidos se los llevó junto con sus familias para resguardarlas, llevan más de 30 años allá y no van a salir, había miedo para decir algo”, agregó.

Asimismo, indicó que tanto los testigos como quienes participaron en la realización del documental cuentan con respaldo legal para enfrentar posibles reacciones derivadas de las declaraciones presentadas en el proyecto.

Paco Stanley fue asesinado tras salir de El Charco de las Ranas en 1999. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Germán Romero)

¿Dónde ver el documental ‘Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley’?

El documental Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Reele TV, que puede consultarse mediante su sitio web oficial y aplicación móvil.

Para acceder al contenido es necesario contratar una suscripción mensual de 10 dólares, equivalente a aproximadamente 172 pesos.

El documental declara inocentes a Mario Bezares y Paola Durante

Otro de los aspectos que aborda la producción es la situación de Mario Bezares y Paola Durante, quienes fueron señalados durante años por su presunta participación en el atentado contra Stanley ocurrido a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas.

Aunque ambos recuperaron su libertad tras el proceso judicial, las acusaciones continuaron persiguiéndolos durante gran parte de sus vidas públicas. Por ello, Juan Carlos Uribe afirmó que los nuevos testimonios ayudarían a demostrar su inocencia.

“No tuvieron nada que ver, solo buscan pedirles perdón por no decir la verdad antes”, aseguró.

Paola Durante compartió la problemática que ha significado convivir durante más de dos décadas con el estigma derivado del caso y expresó su deseo de que finalmente se haga justicia.

“Fuimos y somos muy estigmatizados todavía. No soy la misma persona que antes, estaba enojada con la vida, pero todavía salgo a la calle y tengo miedo, luego busco trabajo, me lo niegan y no sé si es por el caso o no, es horrible vivir así, quiero verlo de frente para preguntarle por la demora”, informó.