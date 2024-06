Así fue la vida de Paola Durante en la cárcel por el asesinato de Paco Stanley: ‘No podía llorar’

Uno de los episodios más recientes de la serie ¿Quién lo mató?, que se basa en el asesinato de Paco Stanley, trata de Paola Durante y como vivió momentos antes y después de ser detenida por su presunta complicidad con Mario Bezares en el crimen contra el conductor de televisión en 1999.

La edecán pasó un tiempo recluida, pero tras falta de pruebas la dejaron libre, no sin antes tener miedo por lo que pudiera pasarle en el penal donde se encontraba, a pesar de que conoció a Sara Aldrete ‘La narcosatánica’, quien le ofreció protección ante las otras reclusas.

Paola Durante: ¿Cómo fue su estancia en la cárcel?

Durante fue arraigada en un hotel de la Ciudad de México después de ser detenida. En el lugar recibió un mensaje de su mamá donde le platicó sobre el traslado de Mario Bezares a la cárcel, acusado por el asesinato de Paco Stanley.

En ese momento ella pensó que la soltarían, pero en la televisión se enteró de su encierro, contó en el programa Tras las rejas en 2013.

La modelo pensó que la iban a matar en el centro penitenciario porque todas sabían sobre las acusaciones de ser la autora intelectual del crimen en contra del presentador de televisión.

Paola Durante es interpretada por Belinda en la serie '¿Quién lo mató?', producida por Amazon Prime. (Foto: YouTube / Amazon Prime| Instagram / @paolapink1).

“Conocí a una señora gorda que tenía la foto de Paco Stanley en su celda, con cara de loca me dijo que le iba a hacer justicia y me llamaba demonio (...) un día me agarró y las demás me ayudaron, las guardias no hacían nada”, dijo en la misma entrevista.

Paola Durante aseguró que no tenía ningún privilegio y dormía en una colchoneta en el piso de su celda porque no había camas suficientes, además dijo que la relación con otras mujeres siempre “fue difícil”.

“Convivir entre mujeres era caótico, llegaba una con una mala noticia y se ponían violentas. Era muy difícil, había dos regaderas con agua helada para todas, solo a las 6 de la mañana salía agua caliente. Había una cocina, pero no teníamos refri, la comida la dejábamos afuera”, declaró.

La también animadora dijo que lo más difícil para ella pasaba en la madrugada cuando había cateos y la despertaban.

“Si yo escucho un grito o un portazo, hasta la fecha, me espanto y siento que vienen por mí”.

Paola Durante fue recluida por su presunta participación en el asesinato de Paco Stanley. (Foto: Cuartoscuro / Pedro Mera) (Cuartoscuro / Pedro Mera)

La modelo especificó que no tenía intimidad de ningún tipo y tampoco podía desahogarse porque era sinónimo de debilidad.

“En el reclusorio no podía gritar, me llamaban débil si lloraba, no podía hacerlo, ni encerrarte en el cuarto porque era de todas. No teníamos intimidad, nunca, de ningún tipo”, detalló en el mismo programa.

Paola Durante conoció a Sara Aldrete en prisión

La animadora conoció a Sara Aldrete, apodada ‘La narcosatánica’. Ella le ofreció cuidarla ante las amenazas y la violencia ejercida en su contra por otras reclusas.

“Me dijo, yo soy la mera mera aquí y nadie te va a hacer nada, me llevó dormitorio por dormitorio y me presentó como su ahijada, dijo que me iba a proteger y entonces nadie podía hacerme nada”, reveló.

De acuerdo con Durante, Aldrete también le avisaba cuando sus compañeras planeaban golpearla o hacerle daño.

Paola Durante conoció a Sara Aldrete en prisión. (Foto: Instagram @quienespaola/YouTube HBO Max Latinoamérica)

¿Cuánto tiempo pasó Paola Durante en la cárcel?

La edecán en los programas de Paco Stanley fue declarada culpable por su presunta participación en el crimen contra el conductor de televisión, fue acusada por los siguientes delitos:

Homicidio calificado

Tentativa de homicidio

Lesiones calificadas

Paola Durante estuvo en prisión alrededor de un año y cuatro meses.

Al no encontrar pruebas suficientes en su contra, salió libre en el 2001.

¿Cómo se enteró Paola Durante del asesinato de Paco Stanley?

Durante se encontraba con sus compañeras del programa cuando se enteró de la muerte de Paco Stanley. Ellas compraban vestuario.

“De repente la encargada contesta el teléfono y se pone loca, empieza a gritar ‘no, no puede ser, no, lo puedo creer’ y le pregunto (...) me respondió que mataron a Paco, nos pidió cambiarnos (...) me pusiera algo de negro porque en la noche iba a ser el velorio”, mencionó la edecán en la misma entrevista para Tras las rejas.