Francisco Stanley Solís, hijo de Paco: La otra muerte que nunca se explicó

A lo largo de su vida, Paco Stanley tuvo 4 hijos. Sin embargo, su primogénito murió años antes de que Stanley fuera asesinado al salir del restaurante El charco de las ranas junto a Jorge Gil mientras esperaban a Mario Bezares, quien estuvo en la cárcel acusado por el crimen en contra del famoso conductor de televisión.

Paco Stanley falleció en 1999, pero su hijo mayor y fruto de su primer matrimonio, Francisco Stanley Solís, murió en 1993, causando conmoción en la familia Stanley.

Primer hijo de Paco Stanley: ¿Quién fue Francisco Stanley Solís y qué pasó con él?

El primogénito de Paco Stanley nació cuando el presentador estaba casado con María Solís, quien fue su primera esposa y a la que conoció cuando ambos eran muy jóvenes.

Poco se sabe sobre el joven hijo de Paco Stanley, de quien se cuenta, habría heredado de su padre la pasión por estar frente a las cámaras.

Sin embargo, en 1993 se anunció el fallecimiento de Stanley Solís cuando tenía alrededor de 35 años, según comentó Paul Stanley sobre la muerte de su hermano mayor en una entrevista publicada en las redes sociales de Jorge ‘Burro’ Van Rankin.

“Tenía como treinta y tantos años, mi papá estaba haciendo el programa ¡Pácatelas! en ese momento y fue el único día que faltó al trabajo (…) iba para su casa, pero estaba muy niño”, dijo el hijo de Paco Stanley con Mónica Durruti.

¿Paul Stanley conoció a su hermano, Paco Solís?

“Lo conocí como dos veces, era un tipazo, me emocioné mucho al conocerlo (…) no nada, no se parecía a mi papá”, contó el exintegrante de La Casa de los Famosos México.

Francisco Stanley Solís murió a los 35 años, según Paul Stanley. (Foto: Facebook @ Jorge "El Burro" Van Rankin) (Ricardo Díaz)

Hermano de Paul Stanley: ¿Cómo murió el hijo mayor de Paco Stanley?

Poco se ha hablado sobre la causa de muerte de Paco Solís, el primer hijo del presentador de TV. Lo que se sabe es que falleció por un infarto fulminante a temprana edad mientras el joven manejaba un automóvil, según contó Paul Stanley.

Sin embargo, Verónica Macías, conductora que tuvo un vínculo cercano y trabajó con Paco Stanley en el programa Llévatelo, contradijo la primera versión de la causa de muerte de Francisco Stanley Solís, pues aseguró que lo encontraron sin vida en un departamento a consecuencia de una aparente sobredosis de droga.

“Él murió, según sé, lo encontraron en un departamento; según dijeron que era por drogas. No me consta, pero eso se supo. Paco estuvo destrozado (…) estuvo tiempo encerrado, él no iba a trabajar”, contó en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante sobre la trágica muerte.

"Paco Stanley estaba destrozado", contó Verónica Macías, compañera del conductor en programas como 'Llévatelo'. (Foto: Captura de pantalla)

Hijos de Paco Stanley: ¿Quiénes son y cómo se llaman?

Además de Francisco Stanley Solís, Paco Stanley tuvo otros tres hijos con dos mujeres diferentes.

Después de su divorcio de María Solís, conoció a Patricia Pedroza y tuvo dos hijos con ella: Francisco y Leslie Stanley Pedroza. De Paco Jr., como lo llamaban, se sabe que estudió derecho gracias a que apareció en una entrevista al lado de su papá en el programa Él y ella. De su única hija se desconocen detalles de su vida privada.

El último de sus hijos fue Paul Stanley. De todos fue el único que decidió seguir los pasos de su papá dentro de la televisión. El conductor de Hoy es hijo de Mónica Durutti, él nació mientras Paco aún estaba casado con Patricia.

Paul Stanley es el hijo menor de Paco. (Foto: Instagram @paulstanleyd)

¿Quién asesinó a Paco Stanley?

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 por unos sujetos que le dispararon a las afueras del restaurante El Chardo de las Ranas, ubicado en Periférico Sur.

Se desconocen los motivos por los que lo mataron. En un principio se sospechó de Mario Bezares y Paola Durante, que estuvieron en prisión tras ser acusados como participantes de dicho delito, pero al no comprobarse nada, salieron libres en 2001.

Actualmente no se tiene ningún indicio sobre el o los responsables del asesinato de Paco Stanley, que desde hace 25 mantiene una fuerte polémica.

‘¿Quién lo mató?’, serie sobre el asesinato de Paco Stanley

La serie ‘¿Quién lo mató?’, estrenada el pasado 24 de mayo, se basa en la historia de los personajes que rodearon al conductor de televisión antes de su muerte, nombres como Benito Castro, Mario y Brenda Bezares, Jorge Gil y más aparecen retratados en la producción.