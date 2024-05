‘Paco Stanley no tenía enemigos´: Así fue la entrevista de Zabludovsky a Mario Bezares tras funeral

Mario Bezares estuvo en prisión, fue acusado del asesinato de Paco Stanley, quien fue atacado al salir del restaurante El charco de las ranas mientras estaba con Jorge Gil. Durante el funeral del presentador de televisión, ‘Mayito’ fue abordado por periodistas que lo cuestionaron sobre la muerte de su amigo, entre ellos Jacobo Zabludovsky.

La polémica entrevista es mencionada en la serie ¿Quién lo mato?, que se basa en la vida de Paco Stanley. Luis Gerardo Méndez, actor a cargo del papel de Mario Bezares, criticó la entrevista de Zabludovsky por las preguntas que hizo al colega del presentador.

“Esta entrevista infame que le hace Jacobo Zabludovsky a Mario Bezares saliendo del funeral de Paco Stanley. Ellos lo van a enterrar, a su mejor amigo, socio, casi padre. Estás saliendo de llorarle en el ataúd y él como si fuera un juez (...) ¿Cuál es el límite? Él necesitaba vivir su dolor”, contó el actor a Javier Risco para su canal de YouTube.

Luis Gerardo Méndez interpreta a Mario Bezares en serie '¿Quién lo mató?'. (Foto: Cuartoscuro/Amazon Prime)

¿Qué preguntó Jacobo Zabludovsky a Mario Bezares tras asesinato de Paco Stanley?

Mario Bezares, acusado del asesinato de Paco, fue abordado al salir del velatorio por Jacobo Zavludovsky sobre si Stanley tenía enemigos, a lo que contestó: “No para nada, no (no tenía enemigos)”.

El periodista le cuestionó a ‘Mayito’, autor del baile ‘El Gallinazo’, sobre el motivo del conductor para adelantarse a la camioneta, mientras él se quedó en el baño por unos minutos más, justo antes del asesinato de Stanley.

“Me hacían la broma de que de repente se salían y me dejaban en el lugar, yo llegaba tarde a todos lados (...), no sé, no sé en qué tiempo se salió (Paco), cuando yo intenté salir del baño empecé a escuchar los disparos”, respondió Mario.

Mario Bezares y Paola Durante fueron culpados por el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Facebook @PacoStanleytributo)

Bezares habló con Zabludovsky sobre la identidad de los atacantes de Stanley y los momentos después de la balacera en las afueras de El Charco de las ranas:

“No sé si fueron profesionales, yo no vi absolutamente nada (...) nunca llegué a la camioneta, no me dejaron salir del restaurante, no supe nada de él, ya no lo volví a ver (...) los meseros del lugar me dijeron que por favor ya no saliera (...) fue un día normal como todos, era imposible imaginarnos esto”, dijo Mario Bezares, señalado como uno de los culpables del asesinato de Paco Stanley.

Mario Bezares, está casado con Brenda desde hace más de 25 años. (Foto: Facebook @brendabezarestv)

¿Cómo era la vida familiar de Paco Stanley?

Jacobo Zabludovsky, casi al finalizar la entrevista, lanzó una pregunta a Mario Bezares sobre la relación de Paco Stanley y sus hijos, así como sus exparejas.

El ‘patiño’ del conductor de televisión respondió que su amigo era un padre y un marido ejemplar.

El resto de preguntas de Zabludovsky fueron las siguientes:

¿Él acostumbraba a esperarlo en el coche?

¿Usted sospecha de alguien?

¿Tenía enemigos?

¿Usted se acercó a la camioneta negra?

¿Los asesinos de Stanley estaban dentro del restaurante?

¿Nunca se dio cuenta de que los seguían?

¿Nunca vio el cuerpo de Paco Stanley?

¿La vida personal y familiar de Paco Stanley era tranquila?

¿No tiene ni el menor indicio de quiénes pudieron ser?