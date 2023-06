Paco Stanley conoció al narcotraficante Amado Carrillo, según documental: ‘Le decía El señor’

Este 7 de junio, en el marco del aniversario luctuoso del asesinato de Paco Stanely, se estrenó el documental Show: Crónica de un Asesinato, en la plataforma de Vix que narra los hechos que rodearon la muerte del conductor mexicano y mencionan la supuesta relación que tenía el conductor con un narcotraficante.

Paco Stanley fue un conductor y locutor mexicano que durante la década de los 90 fue popular por su participación en programas como Pácatelas (1995) y Una tras otra (1999), murió durante un ataque armado cuando iba saliendo de desayunar del restaurante El Charco de las Ranas, en la CDMX. Hasta la fecha se desconocen los motivos detrás de su asesinato.

Paco Stanley fue asesinado hace 24 años afuera de un restaurante (Foto: YouTube)

¿Paco Stanley era amigo del ‘Señor de los Cielos’?

El primer capítulo de Show: Crónica de un Asesinato se muestra un poco sobre la vida del conductor y su importancia dentro de la televisión mexicana de aquel entonces; conforme avanza el documental, varios testimonios de personas cercanas al conductor narran en los siguientes episodios que tuvo encuentros con Amado Carrillo Fuentes.

Carrillo era conocido como ‘El Señor de los Cielos’ por la cantidad de aeronaves que poseía para traficar, murió el 4 de julio de 1997 tras someterse a una cirugía estética.

Uno de los colaboradores de Stanley explica en el documental lo siguiente: “Se mencionó en aquel entonces que Paco Stanley era prestanombres de un narcotraficante muy importante de esa época que se llamaba Amado Carrillo... pues es ‘El Señor de los Cielos’”.

El documental señala que las investigaciones apuntaban a que el locutor estaba tratando de establecer un supuesto proyecto con dinero que provenía del crimen organizado.

De acuerdo con el documental, existen testimonios dentro del expediente del caso que aseguran que “Amado Carrillo tenía una relación estrecha con el señor Stanley”.

Alfredo Adame: Paco hizo negocios que no debía

El actor y conductor Alfredo Adame, quien apareció en una ocasión en uno de los programas de Paco Stanley, es una de las celebridades que aparecen en el documental y afirmó que Stanley había hecho ciertos negocios equivocados:

“Yo no vi nada, pero te podría decir qué bueno hizo negocios con alguien que no debió hecho hacer negocios y tenía una deuda. Luego hizo negocios con alguien que no sé qué y tenía otra deuda. Debía a este que era empresario, este que era de la maña…”

Adame también dio su opinión sobre la muerte del conductor: “Empieza la desinformación, que si por un millón de faltas, que porque se andaba metiendo con la mujer de un general, luego que porque andaba en un lío de drogas, después había hecho negocios con uno de la maña y se los había tranzado. Si a mí me lo preguntas, después de todo lo que te acabo de contar, yo creo cualquiera”.

Mario Bezares habló sobre la relación entre Paco Stanley y ‘El Señor de los Cielos’

El comediante y conductor Mario Bezares, quien fue compañero de Paco Stanley en varios de sus programas, también habló en Show: Crónica de un Asesinato.

En relación con el tema de Amado Carrillo, Maro Bezares negó que se tuviera algún trato con el narcotraficante y dio una explicación sobre la posible razón por la que Paco Stanley conoció al ‘Señor de los Cielos’:

“Yo sabía que había tenido una relación con él, pero con una presentación que fue a dar, que lo habían contratado y que fue hacer una presentación ahí, que fue la única vez que tuvo contacto con él”.

Pepe Cabello vio a ‘El Señor de los Cielos’

Pepe Cabello, productor y amigo de Stanley, comentó que una vez Amado Carrillo fue a la casa de producciones de Paco:

“Sí conocí a ‘El señor de los cielos’, así le decía Paco, ‘El señor’. Ese día Paco nos dijo que iba a ir ‘El señor’ y así fue. Fue al estudio y fue todo”.

Benito Castro: ‘uy, qué miedo’

El músico y conductor Benito Castro también mencionó que una vez vio en esa oficina varios automóviles de lujo: dos Suburban, un Lincoln y un Cadillac, además de un grupo de personas armadas.

“Ven, pásale, ahí está con ‘El señor’, abro la puerta, digo mucho gusto y lo tenía de espaldas. Lo único que entré a decirle fue ‘uy, qué miedo’”.

Paco Stanley fue un conductor mexicano reconocido por sus programas en los noventa. (Foto: Instagram / @paulstanleyd)

Cuando Paco Stanley le mandó saludos al ‘Mayo’ Zamabada

Otro de los momentos en los que se habla del crimen organizado en la serie documental tiene que ver con el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Se muestra un clip del programa Pácatelas en el que Paco Stanley recibe una carta con unos saludos que recibió; sin embargo, al leerlo se da cuenta que era un mensaje privado que no debió leer al público en general.

“¡Muchísimas gracias! Recibo un pequeño presente de ‘Mayo’ Zambada de Culiacán, estamos aquí presentes”, comienza a leer el conductor hasta que se da cuenta de algo escrito en la nota: “me quemé, ¿verdad? Dice ‘por favor no lo lea en público’, ya queme a todo mundo aquí. Bueno y ¿quién es ‘Mayo’, dónde está?”, explica entre risas.

“Que no se haya notado para nada, ¡gracias ‘Mayo’ Zambada!”, puntualiza Paco Stanley en el video antes de continuar con su programa.