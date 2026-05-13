México tiene variables macro financieras sólidas para apuntalar crecimiento robusto: Edgar Amador

La estrategia financiera del gobierno mexicano para 2026: Plan México y Programa de Infraestructura. Ponencia de Édgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, exhortó este miércoles a los mexicanos a apostar por el país y por la estrategia de crecimiento, al asegurar que “tenemos una economía con un balance muy sólido y con variables macro financieras que nos dan muchísima tranquilidad”.

Al participar en el Foro El Financiero, Construyendo Oportunidades Crecimiento con Equidad, recalcó que la economía nacional dispone de liquidez y profundidad en los mercados cambiarios, de crédito y de tasas, que son la premisa para un crecimiento que seguramente será bastante más robusto en los siguientes meses y años.

El economista confió en que luego de la publicación del viernes del reglamento de la nueva de la nueva del programa de infraestructura, se dinamizará la inversión pública y mixta en el país.

“Dicho reglamento detalla con mucha precisión los requerimientos, la metodología, la estructura financiera de los componentes de la estrategia del plan de infraestructura de los vehículos de propósito específico que se estarán utilizando para impulsar este esta estrategia de crecimiento”, precisó.

“A partir de la publicación el pasado viernes, todas las dependencias del Gobierno Federal tienen ya la capacidad de llevar a cabo las convocatorias de los procesos para adjudicar y empezar a construir el conjunto de proyectos que tenemos aprobados por parte del consejo, que se encuentra dentro de la ley”, abundó.

Explicó que el desarrollo de infraestructura tiene varias virtudes: una de ellas es su efecto multiplicador, por cada peso en infraestructura, un múltiplo de ese peso se convierte además en producto interno bruto.

Por cada peso invertido en infraestructura hay un efecto multiplicador desde otro peso hasta muchos pesos. Además los proyectos mejoran la calidad de vida de las personas, indicó en el foro, organizado por El Financiero.

El plan de infraestructura busca integrar el desarrollo regional con el sector financiero y detonar proyectos de inversión en sectores estratégicos, mencionó.

El secretario destacó que la deuda del país tiene grado de inversión por las ocho calificadoras que se encargan de revisar la los pasivos públicos del país.

“Contamos con una trayectoria de convergencia del déficit como la que hemos mostrado y pocas economías lograron reducir el déficit fiscal de 5.8 en 2024 a 4.3 por ciento en 2025 y se proyecta una reducción a 4.1 en 2026”, recordó.

Comentó que las acciones que está llevando a cabo el gobierno convencerán a las calificadoras para mejorar la perspectiva en su evaluación del riesgo crediticio de México, luego de que un día antes S&P Global Ratings revisara su perspectiva sobre las calificaciones a largo plazo de México desde “estable” a “negativa”.

“Quiero comentar adicionalmente la posición neta del Estado mexicano: tenemos reservas internacionales que están prácticamente en niveles récord; una convergencia muy sólida en términos de los balances públicos. Tenemos una posición muy sólida para enfocarnos en lo que nos ocupa que es el crecimiento”, expresó.