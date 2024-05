‘¿Cuál es tu hambre, papá?’: Mario Bezares reclama a Diego Boneta por actuar en ‘¿Quién lo mató?’

El estreno de la serie ¿Quién lo mató? revivió uno de los casos más controversiales de México, el asesinato de Paco Stanley, un personaje muy querido de la televisión noventera, y despertó dudas sobre lo que pasó con los personajes de su entorno como el periodista Jorge Gil, la modelo Paola Durante y el cantante Benito Castro. El más afectado por el estreno es Mario Bezares, quien reclama a la producción por lucrar con su tragedia.

Mario Bezares y su esposa Brenda Bezares fueron contundentes en el mensaje que reprocha a la producción por traer de vuelta la pesadilla que vivieron, cuando entre septiembre del 1999 y principios del 2021 estuvo en prisión por este caso, e iniciaron acciones legales. En una publicación en Instagram calificaron la serie como “la cosa más vil e injusta” y se quejaron del uso de sus nombres sin consentimiento.

¿Qué dijo Mario Bezares sobre Diego Boneta?

El enojo no se quedó ahí, Mario Bezares también se lanzó contra los actores de la serie, especialmente con Diego Boneta, quien interpreta a su excompañero Jorge Gil, un personaje polémico en su historia por las declaraciones que hizo en su contra.

“Todos los actores que participan ahí, yo no los conozco, nunca he cruzado palabra con nadie ni con el director”, se quejó en entrevista con Inés Moreno.

Mario señaló la trayectoria de Boneta: “De haber interpretado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil... ¿cuál es tu hambre, papá? ‘Pérame, qué decepción, caray. ¿Estas necesitado y quieres ganar lana? ‘Pérame. ¿Sientes la diferencia?”.

El conductor de televisión dijo que le parece injusto lo que están haciendo con una historia que causó tanto dolor: “Yo ya fui juzgado, se hizo completamente un juicio y un juez me dio mi absolución, mi libertad completa (...) Yo no estoy involucrado, ni participé ni puse ni nada. Están tratando de dejarle esa espinita al público”.

“No tienes idea de cómo me insultan en redes sociales”, dijo sobre la manera en la que esta serie ha motivado que la gente vuelva a meterse con él. “Nos vamos a ir a las últimas consecuencias (...) Estamos hartos y ojalá esto sea un parteaguas para que las series no sean catastróficas y no muestren cosas que no son verdaderas”, agregó.

Mario Bezares estuvo en la cárcel por casi dos años y fue absuelto por falta de pruebas. (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro / Susana Navarrete)

¿Qué dijo Bezares sobre el libro de Jorge Gil?

Al ser cuestionado sobre si el libro de Jorge Gil, Mi verdad: 7 de junio de 1999: el caso Stanley, sirvió como testimonial para la construcción del argumento de la serie, Bezares dijo: “El libro de Gil es un pensamiento de él y punto, el libro lo trataron de agarrar como testimonial en la procuraduría y no lo aceptaron porque es un libro que no tiene absolutamente nada que ver y se comprobó”.

El exconductor de Una tras otra dijo que a Gil le preguntaron si tenía algo en su contra: “El siempre dijo es que es mi manera de pensar... pues no se vale. Que tú agarres un libro, unos escritos y que le sigas dando...”. Además considera que esa producción colaboró en la estigmatización de su imagen.

¿Por qué Bezares sí participó en ‘El show: Crónica de un asesinato’?

La producción documental de Vix, El Show, también llevó el caso Paco Stanley al streaming y recopiló entrevistas tanto de Bezares como de otros personajes cercanos. En ese caso, Mario asegura que decidió participar porque fue una investigación periodística y los productores ”tuvieron la decencia” de acercarse a él y a su familia para conocer su versión.

Sin embargo, dejó claro que no le pagaron: “No fuimos remunerados porque hasta la fecha no hemos aceptado un quinto de todo lo que ha pasado con entrevistas y eso”.