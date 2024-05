¿Nodal dio pistas sobre separación de Cazzu? ‘El amor se convierte en equipo’, dijo en entrevista

Los rumores resultaron ser ciertos: Christian Nodal y Cazzu se separan después de dos años de relación y haber tenido juntos una hija, confirmaron ambos a través de sus redes sociales.

Aunque el anuncio de ambos se hizo la mañana de este jueves, el cantante mexicano ya habría dado señales de que su relación con la trapera estaba llegando a su fin.

Nodal y Cazzu anuncian su separación: Así lo revelaron

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, escribió el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ en una historia, agradeciendo los momentos que pasaron juntos.

Historia de Christian Nodal en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, agregó en su anuncio el mexicano.

Quien también se pronunció al respecto fue Cazzu, quien también subió una historia para hablar sobre el amor y desamor desde la conciencia y agradecimiento.

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”, escribió la argentina.

Historia de Cazzu en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijo Christian Nodal de Cazzu en su última entrevista?

Hace 5 días se publicó el segmento de una entrevista que Nodal dio al conductor Raúl de Molina en el que habló sobre Julieta Cazzucheli, conocida simplemente como Cazzu, quien hasta entonces era su pareja y de la que compartió cómo era en su faceta de mamá.

“Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, es una gran mamá, es un gran ser humano”, dijo en primera instancia el cantante de música regional mexicana.

Christian Nodal habló de la faceta de Cazzu como mamá. (YouTube / Christian Nodal)

Además, planteó la posibilidad de una separación con el argumento de que no sabía lo que pudiese pasar en el futuro entre él y la cantante de ‘Jefa’.

“Sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, por cerrado. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida. No sé (si voy a) quedarme con ella toda la vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso (de Cazzu)”, aseguró el cantante.

Nodal habló del ‘compañerismo’ entre él y Cazzu

En la conversación con el titular del programa El Gordo y la Flaca, Christian Nodal habló de la actual relación que tiene con Cazzu, que se habría transformado gracias a que los une su papel como padres de Inti.

Nodal y Cazzu levantaron sospechas de separación hace unas semanas. (Foto: Instagram @nodal)

“Tenemos una muy buena amistad, un compañerismo, y tú sabes que el amor no se trata nada más de pasión, se convierte en un equipo. Yo tengo un gran equipo con ella, la amo mucho y estoy feliz”, aseguró el cantante de ‘No te contaron mal’.