Cazzu y Christian Nodal ya son papás: Anuncian el nacimiento de su bebé

Tras una larga espera (o al menos eso fue lo que comentaron sus fans en redes sociales) Christian Nodal y Cazzu anunciaron esta tarde el nacimiento de su bebé.

Con una foto a blanco y negro en la que aparecen las manos de ambos sosteniendo la manita y piecitos de su primogénita, los cantantes anunciaron felices su llegada.

“14.09.23″, escribieron en una publicación conjunta en Instagram, acompañada de un emoji con un sol destellante.

Este 14 de septiembre nació el bebé de Cazzu y Nodal. (Foto: Instagram @cazzu)

Hasta el momento, ninguno ha dado más detalles sobre el nacimiento, ni tampoco cuál va a ser el nombre que le pondrán a su bebé. Lo único que se sabe es que nació este 14 de septiembre por la descripción que escribieron.

Las reacciones de sus seguidores y amigos no se han hecho esperar. En la instantánea compartida se pueden ver comentarios de figuras como Maya Nazor, Kany García, Pablo, de Piso 21, y Jessica Coch, por mencionar algunos.

¿Cómo se llama el bebé de Nodal y Cazzu?

Ni el cantante de regional mexicano ni la trapera han confirmado cuál será el nombre de su bebé, aunque durante el embarazo Nodal compartió cómo le gustaría que se llamara su primogénita, pues de acuerdo con las pistas que dieron en los últimos meses, es niña.

Esto porque el cantante de ‘Cazzualidades’ dijo a Lo sé todo que le gustaría que “mi hija me conozca, conozca mi carita”, al hablar sobre sus tatuajes en el rostro.

Sobre el nombre, solo tenía contemplado uno en caso de que fuese varón, pero al ser niña, no sabía de qué forma llamarla.

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su embarazo en abril. (Foto: Instagram @nodal / @cazzu).

“Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro. Y niña, pues no sé, ahí si no sé”, dijo para un programa colombiano en medio de su Foragi2 Tour a inicios de mayo.

¿Cómo anunciaron Cazzu y Christian Nodal su embarazo?

Fue a mediados de abril cuando Cazzu dio un concierto en la Movistar Arena de Argentina para cerrar su Nena Trampa Tour, donde aprovechó para lucir su pancita de embarazo al estilo de Rihanna y dar a conocer que estaba embarazada.

Al aparecer en el escenario, la intérprete de ‘Mucha Data’ se quitó una gabardina y se colocó de perfil para que se apreciara su baby bump.

QUE MANERA DE ANUNCIAR UN EMBARAZO QUE REINA pic.twitter.com/fIrZP7Sz3k — leø 🫧 (@lovesickbecerra) April 16, 2023

“¿No les parece que estoy cantando mejor?” Preguntó. “Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando; me hago ‘pis’ más seguido, pero bueno”, compartió entre risas en aquel entonces.

Ese mismo fin de semana, Christian Nodal estaba en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes, dando un show, y aprovechó para abordar el tema del embarazo de su pareja.

“A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, darles la noticia que ya no soy un papasito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”, luego le dio un trago a su bebida con un brindis: “así que arriba, abajo, al centro y pa’dentro”.