Santa Fe Klan y Maya Nazor juntos en Disney: ‘Los papás separados se pueden llevar bien’

Cuando Santa Fe Klan y Maya Nazor dieron por terminado su amor a finales de 2022 aseguraron que lo hicieron en buenos términos y que continuarían siendo familia por el bien de Luka, su hijo en común. En medio de la gira del rapero por Estados Unidos, la influencer lo visitó y se les vio paseando juntos por Disneylandia.

Acompañando a unas fotografías con personajes como Buzzlightyear, el intérprete compartió el momento en sus redes sociales en donde afirmó que además fueron testigos de uno de sus conciertos por el país norteamericano junto a un mensaje dedicado tanto al menor como a su expareja.

“Ya te extrañaba mucho mi Luka, muchas gracias @nazormaya por traerlo hasta acá a darle el rol y a que me escuche cantar. Me gusta mucho verlo feliz”, escribió con emoticones. En respuesta, Nazor también publicó algunos videos de los momentos que pasaron, fuegos artificiales y sus atracciones favoritas.

Santa Fe Klan y Maya Nazor posaron con su hijo. (Foto: Instagram @santa_fe_klan_473)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el guiño que hizo a la relación que actualmente mantienen pese a no seguir juntos en un plano amoroso.

“Los papás separados también se pueden llevar bien. No tiene nada de malo sino todo lo contrario. Luka tiene una mamá y un papá que lo aman independientemente de cualquier situación”, dijo. Tanto Maya como el cantante posaron juntos en Orlando, en donde actualmente él ofrece su ‘Todo y nada tour’.

Luego de su ruptura a Nazor se le vio con Peso Pluma mientras que Santa Fe Klan avivó rumores de romance con Karely Ruiz luego de darse un beso en un concierto y aparecer en una serie de fotografías. Las ocasiones en las que han hablado de las razones argumentaron que fue una decisión tomada por ambos, por lo que incluso él la felicitó en el marco del Día de las Madres.

Maya Nazor asegura que se lleva bien con Santa Fe Klan. (Foto: Instagram @nazormaya)

Santa Fe Klan dice que teme por su vida

Al relatar sus principios en la música, Santa Fe Klan aseguró que cuando vivía en Guanajuato no podía salir, por lo que aún teme por su vida.

“Todavía de repente, pero nunca he hecho nada malo y nomás le pido a Dios que me cuide. Como quiera siempre hay más gente que es la que me quiere que la que nos envidia o trata de poner el pie”, contó a Telemundo al afirmar que se protege con lo que los fans le regalan. Asimismo, confirmó una colaboración con Tekashi69.