¿Por qué Santa Fe Klan y Maya Nazor terminaron su relación?

“Yo no dejé a Ángel y ni él me dejó a mí”, explicó la influencer Maya Nazor en sus redes sociales el año pasado en relación con la ruptura de su relación amorosa con el rapero Santa Fe Klan.

La noche del pasado 4 de mayo, a través de redes sociales, Maya Nazor fue captada en un antro de Guadalajara con el cantante Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija. Los clips difundidos por el periodista apodado Holy Milk en Instagram los muestra entonando los éxitos de ‘Ella Baila Sola’ y ‘AMG’.

A pesar de que algunos fanáticos especularon sobre la posible relación romántica, ninguno de los famosos lo ha confirmado. Asimismo, ciertos seguidores de Santa Fe Klan aseguran que él tiene un noviazgo con la influencer Karely Ruiz por darse un beso en un concierto en Monterrey y publicar una serie de fotografías juntos.

¿Por qué se separaron Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La relación entre Santa Fe Klan, cuyo verdadero nombre es Ángel Jair Quezada Jasso, y Maya Nazor empezó en 2021. En ese mismo año, la pareja presumió en redes sociales la llegada de su primer y único hijo.

Sin embargo, a finales de diciembre de 2022 anunciaron su separación y, aunque inicialmente no habían revelado las razones, fue Maya Nazor la que dio pocos detalles de lo que sucedió entre ella y Santa Fe Klan en una transmisión en vivo:

“Fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque somos familia, tenemos un hijo”. Asimismo, en aquel entonces pidió respeto y que se parara de criticar las situaciones que rodearon su separación.

“Ustedes no saben cómo nos conocimos, yo me enamoré de Ángel y tuvimos un bebé porque él quiso y yo quise. Nada más les quiero pedir respeto como mujer y principalmente para mi hijo”. A pesar de ello, Maya no entró en detalles sobre las razones por las que terminaron.

A mediados de enero 2023, en una entrevista con el canal de Youtube de Pepe Garza, Santa Fe Klan dijo lo siguiente sobre su ruptura con su expareja:

“Son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos qué va pasar”, también explicó que mantienen una relación cordial por su hijo, “Mi Luka es mi Luka y siempre me va ver con ella. Siempre que la vea todo va estar bien”.