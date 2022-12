¿Quién es la influencer Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan?

La influencer Maya Nazor ha pedido respeto tras su separación del rapero Santa Fe Klan, con quien es madre de su primogénito, al que llamaron Luka.

Aunque no se han dado a conocer los detalles de la ruptura, fue en agosto de 2021 que el intérprete de ‘Te iré a buscar’ le pidió oficialmente ser su novia bajo fuegos artificiales en un evento realizado a las afueras del Teatro de Guanajuato.

A finales de junio de 2022, la pareja anunció el nacimiento de su bebé luego de compartir parte del proceso y mostrarse felices en redes sociales, en donde ella tiene 4.3 millones de seguidores en Instagram y 6.7 millones en TikTok. Él incluso se tatuó su rostro.

¿Quién es la modelo Maya Nazor?

La nacida el 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos, se ha dedicado también al modelaje y tiene 23 años. En 2016 comenzó a hacer videos para la plataforma YouTube, en donde comenzó a darse a conocer como creadora de contenido.

Sin embargo, fue desde que era una niña cuando se mostró interesada por hablar ante la cámara, por lo que uno de sus juegos favoritos era imaginar que tenía su propio programa en la televisión. Entre sus tópicos se encuentran consejos y recomendaciones de ropa, maquillaje, así como cuenta sus vivencias diarias.

Ha demostrado su gusto por el baile y el estilo al subir fotografías y videos de sus paseos o looks, pues acaba de cambiar el color de su cabello.

La expareja de Ángel Quezada ha sido criticada incluso por Fofo Márquez, quien la acusó de estar con el exponente del hip hop por conveniencia. “Yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así. Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace”, dijo durante una transmisión en vivo.