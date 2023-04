Belinda es ‘amiga personal’ de Babo, de Cártel de Santa: Presume pláticas con el rapero

En más de una ocasión se le ha relacionado a Belinda con el ‘Babo’, vocalista de Cártel de Santa, pues ambos sostienen una gran amistad que recientemente presumió la cantante en una entrevista.

La también actriz formó parte de una dinámica en la que tenía que compartir algunos ‘secretos’ de su cuenta de Instagram relacionados con las fotos que ha subido a dicha red social.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que la cantante de ‘Las 12’ compartiera que frecuentemente platica con Babo, e inclusó ‘presumió’ a su amigo y el fragmento de una canción que le envió.

Belinda y el Babo: ¿De qué hablan?

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate”, dijo inicialmente para Glamour España, y compartió con la audiencia española quién es.

“Babo es un rapero mexicano muy cool. Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando ideas, él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó está canción”, mencionó Belinda y procedió a reproducir el fragmento del tema que aparentemente es inédito.

Belinda mostrando un tema inédito de Babo, de Cártel de Santa. (Foto: YouTube / Glamour España)

Mientras se reproducía, ‘Beli’ comenzó a bailar en su asiento unos segundos, y después compartió que ella y el rapero tenían diferentes tipos de conversaciones.

“Conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos”, explicó la cantante, y dijo a la cámara que esperaba que no se enojara Eduardo Dávalos de Luna conocido artísticamente como Babo, y le envió un beso.

Desde antes Belinda mostró su admiración por Babo

En 2019, durante una entrevista con Alex Montiel en su papel de El Escorpción Dorado, Belinda confesó que era gran admiradora de Babo y le que gustaba mucho escuchar a Cártel de Santa, agrupación que lidera el músico.

Durante el episodio de Escorpión al Volante, le pidieron a Belinda que pusiera una canción de un artista que le gustara mucho, y eligió ‘Todas mueren por mí', de Cártel de Santa.

Lo anterior provocó gran revuelo, ya que los seguidores de la cantante desconocían que le gustara el rap del Babo.