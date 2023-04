Belinda defiende a joven que la tacleó en el escenario: ‘Mis fans son muy apasionados’

Belinda fue lastimada involuntariamente por uno de sus seguidores la noche del 26 de marzo, durante su presentación en la Feria de las Fresas en Guanajuato, situación de la que habló recientemente.

En su momento, la cantante publicó una historia tras su presentación, en donde afirmó que el joven provocó que se lastimara. “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, señaló en aquella ocasión.

Sin embargo, a dos semanas del incidente justificó la acción de su seguidor en el programa español El Hormiguero y dijo que sabía que él no lo había hecho con algún tipo de mala intención.

Belinda habló sobre el fan que la lastimó en el escenario

Durante la entrevista que le hicieron, pasaron en pantalla el video en que aparece la cantante de ‘Ángel’ siendo abrazada fuertemente por uno de sus fanáticos, y a pesar del abrupto gesto, Belinda mantuvo en todo momento la calma y habló con él.

Ante esas imágenes, la cantante necida en España aseguró que el joven, de identidad desconocida, no lo hacía con mala intención.

Un individuo se subió al escenario de Belinda en pleno concierto. (Foto: Tik Tok / @marcomeza25)

“En el momento estaba en shock, pero sentí que no tenía mala intención. No lo conocía, pero mis fans generalmente son muy apasionados, muy cariñosos, muy intensos, pero sin mala intención. Yo sabía eso y les dije a los miembros de seguridad que tuvieran cuidado porque tampoco quería que le lastimaran, porque a veces uno no controla la euforia, las emociones”, explicó Belinda.

De igual forma, habló sobre el manejo de las emociones, y reconoció que la euforia, como la que sintió el joven, es una de las más difíciles de controlar, por lo que trató de hacer lo posible para que la situación se mantuviera en calma.

“El autocontrol, el control de las emociones, el control de uno mismo, es lo más difícil que hay en la vida y él estaba fuera de control. No sé cómo manejé la situación, pero lo hice con mucho cariño”, aseguró la cantante, quien se considera cercana a sus seguidores.