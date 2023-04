La razón por la que Belinda tuvo que pedir dinero prestado: ‘Nadie me ayudó’

Ni los famosos se salvan de la vergüenza de tener que pedirle dinero prestado a desconocidos en un momento de urgencia, por lo que Belinda contó una anécdota en donde, por falta de cambio, tuvo que preguntarle a varias personas en una estación de tren si la podían ayudar.

La producción de Bienvenidos a Edén viajaba de Madrid a Barcelona. “Yo iba en pijama y con las zapatillas del hotel porque pensé que, a las cuatro o las cinco de la mañana, cuando iba a tomar el tren, nadie me iba a ver. Y lo peor es que iba con mi perrito. En pijama, con zapatillas del hotel y con un perrito con su camiseta de Prada”, contó en El Hormiguero.

El destino era Valderrobles, en Teruel, pero la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ estaba cansada, por lo que decidió descansar un rato. “Ahí es que no te despiertan (…) Iban pasando las horas y yo pensaba ‘qué bien, cuánto estoy durmiendo en el tren, qué alegría, qué gusto’, porque no había dormido nada.

“Entonces, de repente, miré mi teléfono y vi un montón de llamadas perdidas y mensajes de mi productor preguntándome dónde estaba, si me había perdido”. Cuando se dio cuenta, se había pasado por dos horas de donde debía bajarse.

Belinda no tenía dinero para ir al baño

Cuando por fin la cantante se bajó en la siguiente parada, quiso ir al baño, pero para entrar le pedían dinero y ella no tenía cambio, así que se dispuso a preguntarle a los demás pasajeros. “No sabía que necesitaba un euro o dos para ir al baño. Entonces me tienes con el perro, el pijama y las zapatillas: ‘Oiga, ¿me puede dar un euro para ir al baño?’’.

Sin embargo, la mayoría de las respuestas a su solicitud fueron negativas. “Nadie me ayudó, nadie me dio un euro para ir al baño. Real, nadie me ayudó. Yo sentada ya en la silla esperando, como una loquita queriendo ir al baño porque diez personas me dijeron que no (…) pero de todo se aprende y nunca más me vuelvo a quedar dormida en un tren”, contó quien estrenará temporada el próximo 21 de abril en Netflix.