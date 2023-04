Belinda habla del embarazo de Cazzu, pareja de Nodal: ‘Es una gran bendición’

Belinda se presentó en el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos este 20 de abril, sitio donde compartió su opinión con respecto al embarazo de Cazzu, novia de su expareja Christian Nodal.

Después de su concierto en el que deleitó a sus fans con algunos de sus éxitos, la cantante fue abordada por la prensa, abordando primero temas relacionados con Bienvenidos al Edén, serie que protagoniza.

No obstante, los medios de comunicación que se encontraban presentes le preguntaron cuál era su opinón con respecto a la paternidad de Christian Nodal. “No sabía la noticia, pero un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”, dijo en primera instancia.

Belinda pide a la prensa que dejen de preguntarle por Christian Nodal

Ante la insistencia de los periodistas, Belinda se mostró enojada y pidió que dejen de hacerle preguntas con respecto a sus relaciones pasadas, pues además de que ella no tenía por que opinar de otras personas, le era molesto tener que lidiar con esos temas.

“Les pido por favor, yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie”, expresó.

Belinda y Christian Nodal terminaron su compromiso en febrero de 2022. (Foto: Twitter @elnodal / Instagram @belindapop)

Para cerrar su participación ante las cámaras y micrófonos de la prensa, reiteró que la noticia de un embarazo siempre será positiva, y envió buenos deseos a todos.

“Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que, por favor, ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”, agregó la cantante de ‘Luz sin gravedad’.

Nodal anunció el embarazo de Cazzu en un palenque

Cazzu anunció su embarazo el 15 de abril durante su concierto en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina; ese mismo día, Christian Nodal se estaba presentando en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos.

Durante su presentación, el intérprete de ‘Botella tras botella’ compartió con los presentes que será papá, y agradeció el apoyo que siempre le han brindado sus seguidores.

“A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, darles la noticia que ya no soy un papasito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”. Tras la ovación de los asistentes al palenque, hizo un brindis en honor a la noticia: “así que arriba, abajo, al centro y pa’ dentro”.