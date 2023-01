Santa Fe Klan habla de su ruptura con Maya Nazor: ‘Mucho respeto para la mamá de mi niño’

Tras la confirmación de su separación con Maya Nazor, Santa Fe Klan habló por primera vez sobre su situación amorosa y aseguró que ha recibido varios mensajes por parte de sus admiradoras.

Santa Fe Klan y su expareja se separaron a finales de diciembre de 2022, después de haber iniciado una relación amorosa el año anterior y tener un hijo.

A través de un en vivo de Instagram, Maya Nazor pidió que se le respetara por los comentarios en su contra tras la ruptura con el artista mexicano.

Ahora fue Santa Fe Klan quien habló sobre su situación amorosa actual en una entrevista el 6 de enero con el programa Chisme No Like en el que aseguró que se considera “guapillo” y que a raíz de ello ha recibido mensajes de varias fanáticas para ‘ligar’.

Sin embargo el cantante mexicano aseguró que no pasaría nada y que le tiene mucho respeto a Maya Nazor.

“No todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño y pues acá andamos haciendo música”, explicó el intérprete mexicano que forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Santa Fe Klan y los cambios en su vida por la llegada de su hijo

Asimismo, el intérprete de ‘Soy’, explicó la situación actual en su vida tras haberse convertido en papá el año pasado.

“Sí, haberme convertido en papá me hizo más responsable, me hizo pensar más en mi vida”, explicó el músico cuando se le preguntó sobre el panorama actual de su vida con la llegada de su hijo. También aseguró que su descendencia ha sido un motivo para no cometer errores en su vida.

“Yo soy de ahí del barrio y cualquier ‘cosita’ o falla luego luego uno se alebresta. Luego el alcohol y todo no te deja pensar, pero ande como ande tengo algo que me evita equivocarme. Quiero estar con vida porque no lo quiero dejar solo (a su hijo)”, puntualizó Santa Fe Klan.

Santa Fe Klan conoce la nieve

A principios del 2023, Santa Fe Klan compartió una publicación en la que reveló haber cumplido uno de sus sueños: conocer la nieve.

En redes sociales mostró una serie de fotografías en las que aparece acompañado de su padre disfrutando de unas vacaciones nevadas en Big Bear Lake, California en Estados Unidos. En aquella publicación el mexicano explicó que cumplió su “sueño de conocer la nieve y qué mejor que con mi apá”.

Durante su entrevista con Chisme No Like, el mexicano dio algunos detalles sobre su experiencia en donde explicó que nunca pensó que subir una montaña nevada fuera tan complejo.

“No, no había ido, era mi sueño conocerla. Me llevé a mi apá, pero no pensamos en la bajada. Se nos hizo de noche, tuvimos que comprarle unas cadenas para las llantas, ese fue el problema, no pensamos cómo era la bajada”, explicó el cantante que afortunadamente no pasó ningún tipo de accidente o percance durante sus vacaciones.