Maya Nazor descarta rumores sobre supuesta pensión millonaria que pagaría Santa Fe Klan

Los rumores en torno a un supuesto monto millonario de una pensión que el cantante Santa Fe Klan debía pagar a Maya Nazor por la manutención de su hijo Luka se esparcieron en redes sociales hace unos días. Sin embargo, la influencer, expareja del intérprete y mamá del infante, descartó que Ángel Jair Quezada Jasso tuviera que solventar 200 mil pesos mensuales.

Fue a través de historias de Instagram en las que la modelo pidió respeto hacia ella y su hijo, ya que ha recibido ataques, insultos y comentarios agresivos por parte de los usuarios.

“Yo no estoy pidiendo dinero a nadie, gente. Déjenme en paz y dejen de meterse con mi hijo. ¡Ya basta!”, escribió Maya.

Hace algunas semanas la tiktoker había pedido a los fans de Ángel Quezada que se mantuvieran al margen de críticas y faltas de respeto a cualquiera de los integrantes de su familia.

“Yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así. Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace. Ustedes no saben cómo nos conocimos. Yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”, dijo durante una transmisión en vivo.

¿A qué se dedica y cuánto gana Maya Nazor?

Maya es originaria de Cuernavaca, Morelos. Recientemente celebró su cumpleaños número 24, que celebró con una sesión de fotos en la que aparece con un vestido negro.

En 2016 Nazor comenzó a hacer videos para la plataforma YouTube, en donde se dio a conocer como creadora de contenido; de manera simultánea emprendió su carrera como modelo.

Entre los tópicos de sus clips se encuentran consejos y recomendaciones de ropa, maquillaje, así como sus vivencias diarias.

La influencer, con más de 4.4 millones de seguidores en Instagram, ha demostrado su gusto por el baile y ha desarrollado un ‘sello’ en su estilo de fotografías y videos.