Maya Nazor: ¿Cómo y cuánto dinero gana?, la influencer revela su sueldo

La influencer Maya Nazor se ha hecho famosa gracias a sus publicaciones en redes sociales, pero esa no es la única forma en la que cada mes gana dinero, por lo que ella misma ha revelado cuánto tiene en el banco gracias a un grupo de Whatsapp.

En una dinámica en las historias de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 4.3 millones de seguidores, puso una opción para hacerle una pregunta, por lo que uno de los usuarios le pidió consejos para ganar dinero. Ante ello, la también modelo no dudó en decirle cómo es que ha incrementado su saldo en el banco.

“Yo con lo que genero dinero es en un grupo de Telegram en donde un pronosticador deportivo manda pronósticos de futbol y NBA, sólo copiamos y listo. Es súper fácil”, escribió.

Ante quien no le creyó, subió una fotografía de su cuenta en Paypal en donde tiene casi 53 mil pesos, lo que le ayudó a afirmar sus dichos. “Sinceramente nunca les recomendaría algo que yo no haya probado y mirad cómo me fue a mí en poco tiempo”, apuntó.

Maya no es la única en usar al deporte como negocio, ya que afirmó que también estaría integrado por varios influencers y tiktokers. Pese a que hubo quien le pidió que lo añadiera al grupo, aclaró que era de pago.

En 2016 comenzó a hacer videos para la plataforma YouTube, en donde se dio a conocer como creadora de contenido con consejos y recomendaciones de ropa, maquillaje, así como sus vivencias diarias. Se expandió a TikTok en donde actualmente supera los 6.7 millones de seguidores.

Mayar Nazor pide respeto tras separación de Santa Fe Klan

Durante una transmisión en vivo, Nazor pidió respeto luego de hablar de su separación de Santa Fe Klan, relación de la cual meses atrás nació su primer hijo.

“Yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así. Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace. Ustedes no saben cómo nos conocimos. Yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”, dijo.