Santa Fe Klan llega a Wakanda: Esta es la canción del mexicano que sonará en ‘Black Panther 2′

El rapero mexicano Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan, resonará en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con el tema ‘Soy’, el cual formará parte de la nueva película Black Panther: Wakanda Forever donde el talento nacional está presente también con Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

La película es secuela de Black Panther (2018) y será estrenada el 11 de noviembre de este año, seguirá los pasos de los personajes de Letitia Wright y Lupita Nyong’o mientras aprenden a sobrellevar la pérdida del rey de la nación ficticia de Wakanda, quién era interpretado por Chadwick Boseman.

La revelación del tema de Santa Fe como parte de Black Panther se dio a conocer este lunes, cuando Marvel Studios lanzó las canciones que forman parte de su cinta, entre las que resaltan piezas de la cantautora Tems con ‘No Woman No Cry‘.

‘Soy‘ vio la luz por primera vez en el año 2020 y ha sido uno de sus éxitos recientes más grandes de la carrera del rapero.

La pieza habla sobre la identidad del cantante, defendiéndola ante el posible cambio con letras como “soy lo que soy, no existe otra opción” y cierra con un “viva México”, esta es la canción completa:

No estamos escondidos

No, no, no, no

Estamos esperando

Ayer miré las fotografías

De mi pasado que no sabía

Ayer miré que ya no eres mía

Soñé que te tenia en mi cama vacía

Soy lo que soy, no existe otra opción

Sangre y dolor siento en el corazón

Todo cambio, se desapareció

No sabes cuanto a mi me dolió

Y aquí sigo acostumbrándome

A vivir, a ganar y a perder

Afuera siguen buscándome

El sol saldrá después de llover

Ave María cúbreme con tu manto

Mira como terminamos, hay veces que no aguanto

Camino por el asfaltado, sigo siendo el mismo bato

En la esquina soy el llanto, cada quien le reza a su santo

Ra-pa-pa-pa, otra vez un funeral

Perdona mamá por ser un criminal

No quiero cárcel, tampoco hospital

El tiempo cambia, ya nada es igual

Un día nuevo vendrán, un mundo nuevo será

Lo que te llega se va y muy pronto acabará

Soy un águila en el nopal

Devorándome la serpiente del mal

Muerto, salgan de su tumba

Que el sol nos quema y la tierra retumba

Soy agua, soy cielo

Soy fuego, soy viento

Soy aire, soy fuerza

Soy tierra, soy terra

Muerto, salgan de su tumba

Que el sol nos quema y la tierra retumba

Muerto, salgan de su tumba

Que el sol nos quema y la tierra retumba

Musical del barrio

Santa Fe Klan

Viva México

Orgullo mexicano dentro de Marvel

La producción de Black Panther: Wakanda Forever cuenta con la presencia de tres mexicanos.

Aparte de Santa Fe Klan en la banda sonora del filme, dos actores mexicanos protagonizarán la secuela del superhéroe de Wakanada: Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

El pasado 23 de julio, dentro de la Cómic-Con de San Diego, se mostró un primer vistazo a Tenoch Huerta en la película como Namor ‘El submarinero’. De igual manera se confirmó la participación de Mabel Cadena como el personaje de Namora, hermana del villano del filme.

Así, se suman tres mexicanos al mundo de Marvel que anteriormente solo tenía a Salma Hayek en Eternals (2021) como única exponente de México.