Salma Hayek lloró al ver su cara morena en traje de superheroína de ‘Eternals’

“Vi mi cara morena en el traje de superhéroe, y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande. Vi la cara de todas las niñas”, relató la actriz y productora mexicana Salma Hayek durante una entrevista para Despierta América.

Salma Hayek fue elegida para interpretar al personaje Ajak en Eternals, cinta que se estrenó el pasado 4 de noviembre y pertenece a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Se relata la historia de los Eternals, una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años, es una adaptación del cómic de Marvel que lleva el mismo nombre.

En una charla para ese medio, en la que estuvo acompañada de la argentina Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de producción física en Marvel Studios, contó que su reacción al ponerse el traje de Ajak por primera vez fue de llanto: “Cuando me lo puse me solté a llorar, no de telenovela, pero me salieron las lágrimas. La imagen me dio algo y dije ‘¿por qué?’.

“Me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no estaba sola, sino que en ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento, vi la cara morena de la Virgen de Guadalupe”, detalló.

Victoria Alonso destacó la importancia de ese momento, no solo porque Salma hiciera ese personaje, sino que representa para las niñas y niños el sentirse y ser representados: “el ver en el espejo que pueden ser un superhéroe”.

Cabe recordar que Victoria se volvió viral en redes sociales durante la premiere de Eternals, cuando entabló una conversación en castellano con Hayek y ante el recordatorio de que los demás no hablaban ese idioma respondió: “No me interesa, ¡Qué aprendan todos!”

Ajak, líder de los Eternals

Originalmente en los cómics, Ajak es un personaje masculino, pero fue modificado para que lo interpretara Salma, a quien eligieron por su fuerza cálida, según se detalla en la conversación con ese medio.

Así, ella se convirtió en la primera actriz mexicana en incursionar en el MCU con un papel de superheroína.