Encuentran sin vida a Leandro Beltrán Reséndiz, último trabajador atrapado en mina Santa Fe

Cuatro mineros quedaron atrapados en El Rosario, una veta en Sinaloa. De ese grupo, dos sí pudieron ser rescatados con vida.

El último minero que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa, fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes 27 de abril, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El Comando Unificado que encabeza las labores de búsqueda encontró el cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz alrededor de las 2:15 horas, esto a 33 días del derrumbe en la mina Santa Fe que también atrapó a los mineros Francisco Zapata y José Alejandro Cástulo Colín.

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que el trabajador tenía 54 años y era originario de Zimapán, Hidalgo. “El Gobierno de México y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso”, afirmó en un comunicado.

El Gobierno de México dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar el proceso de recuperación del cuerpo del último minero que permanecía en El Rosario.

La Coordinación Nacional de Protección Civil añadió que en el proceso de rescate de los cuatro mineros participaron 389 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); la Secretaría de Marina (Semar); de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno de Sinaloa.

En las horas previas al hallazgo del minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, los cuerpos de rescate estaban trabajando en la rampa 48-2 Norte de la mina Santa Fe.

¿Cuántos trabajadores estaban atrapados en la mina Santa Fe?

Era un grupo de cuatro mineros: Dos de ellos fueron encontrados con vida y, lamentablemente, los dos restantes no sobrevieron.

El primer trabajador rescatado fue José Alejandro Cástulo Colín, quien quedó atrapado a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe. De 44 años y originario de Michoacán, el minero explicó que quedó atrapado entre lodo tras el derrumbe en el sitio.

“Lo que hice fue quedarme callado, en total silencio para escuchar voces o el ruido de alguna máquina”, dijo en declaraciones a medios tras su rescate.

El segundo minero rescatado con vida fue Francisco Zapata. En su ‘mañanera’ del 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el trabajador fue encontrado por el equipo de buzos que participaba en la operación de rescate.

“Todavía no lo pueden sacar. Porque fueron buzos quienes se metieron en un lugar donde había mucha agua, están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero”, dijo ese día.