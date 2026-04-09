(VIDEO) ‘No perdí la fe’: Así sacaron los buzos del Ejército a Francisco Zapata de mina Santa Fe

Hasta el momento, los mineros rescatados con vida de la mina de Santa Fe, en El Rosario, son Francisco Zapata Nájera y José Alejandro Cástulo. [Fotografía. Cuartoscuro, Sedena/red social X]

“Yo no perdí la fe”, esas fueron las palabras que pronunció Francisco Zapata Nájera antes de que buzos del Ejército iniciaran las maniobras para rescatar al trabajador, quien permaneció atrapado dentro de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, durante más de 300 horas.

La Secretaría de la Defensa difundió en redes sociales el primer contacto que tuvo el trabajador de la mina Santa Fe con integrantes del Ejército, quienes lo localizaron el pasado martes 7 de abril, alrededor de las 13:00 horas.

En las imágenes se observa al trabajador sin camisa, con la mitad inferior del cuerpo bajo el agua y rodeado por la oscuridad del túnel.

El video muestra el instante en que los buzos del Batallón de Atención a Emergencias se aproximan a Francisco Zapata Nájera para confirmar su identidad y estado físico.

El minero dijo que se encontraba bien y relató que el nivel del agua en el sitio donde permanecía era aún mayor al que se observa en el video.

Posteriormente, relató que el nivel del agua llegaba hasta el techo y que, ante esa situación, se vio en la necesidad de excavar al interior del túnel para ganar espacio y evitar que el agua lo dejara atrapado.

Con la linterna que le salvó la vida, Francisco Zapata Nájera muestra a los militares el espacio que tuvo que excavar y deja ver que su esfuerzo por sobrevivir valió la pena, pues no perdió la esperanza de ser rescatado.

“El agua llegó hasta acá arriba, hasta allá en la esquina le tuve que escarbar. Sí, yo no perdí la fe”, dijo el minero rescatado.

Cuerpos de rescate localizan al tercer minero sin vida en la mina Santa Fe

Pocas horas después del rescate de Francisco Zapata Nájera en la mina Santa Fe, las autoridades informaron la localización sin vida de un tercer minero atrapado dentro del yacimiento el pasado miércoles 8 de abril.

Tras el hallazgo, personal especializado realizó las maniobras técnicas para la recuperación del cuerpo en una zona afectada por la acumulación de agua, lodo y la inestabilidad de las galerías subterráneas.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo a servicios forenses para su identificación.

Mientras se desarrollaban estas acciones, las autoridades mantuvieron el operativo activo en la mina con trabajos ininterrumpidos para localizar al último trabajador atrapado.

Hasta el momento, los mineros rescatados con vida son Francisco Zapata Nájera y José Alejandro Cástulo. Este último fue localizado en las primeras horas del operativo de rescate, tras permanecer más de 100 horas bajo los escombros.

El accidente en la mina de Santa Fe ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales dentro del yacimiento, lo que provocó la ruptura de una geomembrana y el ingreso de agua y sedimentos a los túneles. Esta situación generó la inundación de las galerías subterráneas y comprometió la estabilidad de la mina.

Al momento del derrumbe se encontraban 25 personas en el interior, de las cuales 21 lograron salir, mientras que cuatro trabajadores quedaron atrapados. Desde entonces, brigadistas, buzos del Ejército y personal de Protección Civil desplegaron un operativo para su localización y rescate.