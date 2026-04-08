‘La luz de su linterna lo salvó’: ¿Cómo fue el rescate del minero Francisco Zapata de la mina Santa Fe?

“¿Cómo está mi familia?" Fueron las primeras palabras que pronunció el minero Rafael Francisco Zapata Nájera cuando fue extraído de la mina Santa Fe, después de 18 horas de haber sido localizado por los destellos de luz de su lámpara que portaba en su casco.

Con signos de deshidratación, pero consciente, el minero de 42 años, originario de Papasquiero, Durango, salió por su propio pie, apoyado por elementos de Protección Civil y compañeros mineros que trabajaron más de mediodía para extraerlo de una profundidad aproximada de 300 metros bajo tierra donde permaneció atorado por más de 13 días.

El hombre, que padece hipertensión, fue trasladado en un helicóptero de la Marina hacia el Hospital General de Mazatlán, en donde esta tarde de miércoles le practican exámenes médicos. Su estado de salud es estable.

¿Cómo fue la localización y rescate del minero Rafael Francisco Zapata?

Rafael Francisco fue localizado dentro de la mina Santa Fe en una burbuja de aire y fue posible su ubicación por la luz intermitente de su lámpara en el casco. De acuerdo con Protección Civil, estos destellos fueron clave para confirmar que el minero continuaba con vida y para comenzar con las labores para sacarlo a la superficie.

Aunque su hallazgo ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril, el rescate del minero tomó más de medio día, ya que las autoridades debían retirar, mediante bombas de alta potencia, una cantidad importante de agua para sacarlo de la mina Santa Fe de manera segura.

Fue hasta este miércoles 8 de abril, a las 10:36 horas, que el minero pudo salir hacia la superficie, una vez que terminaron las labores de Protección Civil.

Se espera que en las próximas horas se de más información acerca del estado de salud del minero y qué sigue para su correcto resguardo tras permanecer días en la mina ubicada en Sinaloa.