Coronación Miss Universe México 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a la nueva reina?

¡Hoy se corona una nueva reina! Este miércoles 27 de mayo se celebra la gala de coronación de Miss Universe México 2026, certamen que reúne a representantes de todo el país en una noche de pasarela, glamour y la elección de la próxima mexicana que competirá en Miss Universe.
La sucesora de Fátima Bosch heredará un título que llega con alta expectativa, luego de que la tabasqueña se coronó como Miss Universe 2025 y devolvió a México al foco internacional de los concursos de belleza.
De acuerdo con el sitio oficial de Miss Universe México, el certamen busca ser “una plataforma para celebrar y empoderar a las mujeres mexicanas que representan la belleza en todas sus formas”, además de impulsar perfiles con proyectos sociales, académicos y comunitarios.
Miss Universe México 2026: Fecha, hora y canal para ver EN DIRECTO la coronación
La transmisión oficial de la gala de coronación de Miss Universe México 2026 es este miércoles 27 de mayo a las 6:30 de la tarde (tiempo central de México) y se transmite EN VIVO a través del canal oficial de YouTube de Imagen Televisión.
La conducción principal está a cargo de Alejandra Tijerina y Christian Carabias. Además, la alfombra roja y algunos segmentos especiales tendrán participación de Lorena López e Isabel Ruiz.
Durante la gala se contemplan las siguientes etapas:
- Desfile en traje de baño
- Evaluación en vestido de gala
- Ronda final de preguntas
- Números musicales durante la ceremonia
- Anuncio y coronación de la ganadora
La edición 2026 de Miss Universe México llega además en un contexto de alta conversación digital alrededor del certamen, impulsada tanto por el crecimiento de sus transmisiones en línea como por las polémicas que rodearon a Fátima Bosch.
Tras su coronación en 2025, la representante tabasqueña reveló que varias concursantes no salieron a felicitarla durante la premiación, situación que calificó como una falta de sororidad y que generó debate en redes sociales.
En el certamen internacional, se sumaron situaciones como la pelea con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia que la insultó; así como renuncias de jueces y señalamientos de una supuesta votación secreta.
Lista de candidatas a Miss Universe México 2026
Estas son las 32 participantes que compiten por la corona nacional de Miss Universe México 2026:
- Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
- Baja California: Samantha Bastidas
- Baja California Sur: Selene Zazueta
- Campeche: Maje Venegas
- Chiapas: Catherine López
- Chihuahua: Areli Favela
- Coahuila: Glenda Makhlouf
- Colima: María Zepeda
- Ciudad de México: Ximena Ochoa
- Durango: Isela Hernández
- Estado de México: Jimena Madrigal
- Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
- Guerrero: Fernanda Abaroa
- Hidalgo: Angélica Arredondo
- Jalisco: María Vargas
- Michoacán: Mariana Macías
- Morelos: Zayda Ríos
- Nayarit: Evelia Morales
- Nuevo León: Arisbe Cueto
- Oaxaca: Estefany Luna
- Puebla: Ale Juarico
- Querétaro: Ithza Andrade
- Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
- San Luis Potosí: Anylu Martínez
- Sinaloa: Cristina Guillén
- Sonora: Moneth Chio
- Tabasco: Ximena Aranda
- Tamaulipas: Gisella Flores
- Tlaxcala: Diana Castillo
- Veracruz: Génesis Vera
- Yucatán: Carla Osorio
- Zacatecas: Viridiana Ovalle
En la conversación previa a la gala, varios nombres han comenzado a perfilar como las favoritas. Entre ellas aparecen Arisbe Cueto, representante de Nuevo León; Glenda Makhlouf, de Coahuila; y Ximena Aranda, de Tabasco.
También generan expectativa Génesis Vera, de Veracruz; María Vargas, de Jalisco; Mariana Macías, de Michoacán; Ximena Ochoa, de Ciudad de México; y Diana Castillo, quien representa a Tlaxcala.