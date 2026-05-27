Coronación Miss Universe México 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a la nueva reina?

La gala de Miss Universe México 2026 define a la sucesora de Fátima Bosch rumbo al certamen internacional. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

¡Hoy se corona una nueva reina! Este miércoles 27 de mayo se celebra la gala de coronación de Miss Universe México 2026, certamen que reúne a representantes de todo el país en una noche de pasarela, glamour y la elección de la próxima mexicana que competirá en Miss Universe.

La sucesora de Fátima Bosch heredará un título que llega con alta expectativa, luego de que la tabasqueña se coronó como Miss Universe 2025 y devolvió a México al foco internacional de los concursos de belleza.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universe México 2025, triunfó en el certamen internacional. (Foto: EFE) (CLEMENS BILAN/EFE)

De acuerdo con el sitio oficial de Miss Universe México, el certamen busca ser “una plataforma para celebrar y empoderar a las mujeres mexicanas que representan la belleza en todas sus formas”, además de impulsar perfiles con proyectos sociales, académicos y comunitarios.

Miss Universe México 2026: Fecha, hora y canal para ver EN DIRECTO la coronación

La transmisión oficial de la gala de coronación de Miss Universe México 2026 es este miércoles 27 de mayo a las 6:30 de la tarde (tiempo central de México) y se transmite EN VIVO a través del canal oficial de YouTube de Imagen Televisión.

La conducción principal está a cargo de Alejandra Tijerina y Christian Carabias. Además, la alfombra roja y algunos segmentos especiales tendrán participación de Lorena López e Isabel Ruiz.

Durante la gala se contemplan las siguientes etapas:

Desfile en traje de baño

Evaluación en vestido de gala

Ronda final de preguntas

Números musicales durante la ceremonia

Anuncio y coronación de la ganadora

La edición 2026 de Miss Universe México llega además en un contexto de alta conversación digital alrededor del certamen, impulsada tanto por el crecimiento de sus transmisiones en línea como por las polémicas que rodearon a Fátima Bosch.

Tras su coronación en 2025, la representante tabasqueña reveló que varias concursantes no salieron a felicitarla durante la premiación, situación que calificó como una falta de sororidad y que generó debate en redes sociales.

En el certamen internacional, se sumaron situaciones como la pelea con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia que la insultó; así como renuncias de jueces y señalamientos de una supuesta votación secreta.

Lista de candidatas a Miss Universe México 2026

Estas son las 32 participantes que compiten por la corona nacional de Miss Universe México 2026:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Coahuila: Glenda Makhlouf

Colima: María Zepeda

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

En la conversación previa a la gala, varios nombres han comenzado a perfilar como las favoritas. Entre ellas aparecen Arisbe Cueto, representante de Nuevo León; Glenda Makhlouf, de Coahuila; y Ximena Aranda, de Tabasco.

También generan expectativa Génesis Vera, de Veracruz; María Vargas, de Jalisco; Mariana Macías, de Michoacán; Ximena Ochoa, de Ciudad de México; y Diana Castillo, quien representa a Tlaxcala.