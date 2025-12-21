Fátima Bosch bromea con acusaciones de fraude de Miss Universo: ‘Ahora compraré un Grammy’

Fátima Bosch fue criticada por su victoria en Miss Universo 2025, principalmente porque exjurados y excolaboradores del certamen la acusaron por fraude, pero ahora ella bromea con esos señalamientos.

Las primeras acusaciones surgieron luego de la confirmación de que Raúl Rocha Cantú tiene vínculos con el papá de Fátima Bosch, relacionados con intereses económicos por medio de contratos entre compañías donde los dos tuvieron relación laboral.

Inclusive, el exjurado Omar Harfouch la llamó una “ganadora ilegal’ y le pidió devolver la corona de Miss Universo.

A un mes de la final del certamen de belleza, Fátima Bosch regresó a México para participar en su primer evento en su natal Tabasco.

Pero no viajó inmediatamente y continúa todavía en su casa con su familia, con quien compartió un momento de karaoke con ‘Tití me preguntó’, canción de Bad Bunny.

Ella acompañó el video de su familia con una descripción que hizo alusión a los comentarios de un presunto fraude en Miss Universo, bromeando con que ahora desea la adquisición de un premio Grammy.

“Escándalo, la familia corrupta no se conforma solo con la corona, ahora quiere comprar un Premio Grammy”.

¿Por qué acusaron de fraude a Miss Universo tras victoria de Fátima Bosch?

La polémica de Miss Universo comenzó desde las ofensas de Nawat Itsaragrisil, anfitrión del certamen de belleza, contra la participante mexicana.

Pero después comenzaron a salir más y más escándalos hasta el momento de la victoria de Fátima Bosch en la edición 2025.

Una vez con la corona, la tabasqueña fue señalada junto con el empresario Rocha Cantú por un presunto “arreglo” previo para su triunfo.

Uno de los primeros fue Rodrigo Goytortua, quien según era CEO de Miss Universo México, aunque Rocha Cantú lo desmintió.

Él aseguró que declaró la victoria de Bosch antes de que ocurriera por los vínculos de contratos entre el papá de Fátima y el dueño de Casino Royale, pero descartó una compra y lo calificó como “acuerdo”.

“No se puede llamar comprar (la corona), es más una especie de regalo, así de ‘tú me ayudas con esto, yo te regreso el favor con esto’, Miss Universo es un esquema perfecto para hacer todo esto".

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (EFE)

El siguiente en la lista fue Omar Harfouch, exjurado del certamen de belleza, quien supuestamente fue abordado por el dueño de MUO para pedirle votos a favor de la participante mexicana, pero él se negó.

“Como último ejemplo es que me pidieron votar por ella en el certamen desde antes de que se llevara a cabo (...) Sabían del fraude y me quisieron incluir, Fue de un fraude a otro, primero me enteré de lo que estaba tramando para Miss Universo y luego me enteró de sus problemas legales en México (...) La prueba de esto fue que no hubo selección por el jurado, fue otra entidad quien votó”, declaró el músico en una entrevista con Javier Ceriani.

Finalmente, aunque no de manera explícita, algunas concursantes renunciaron a sus títulos o se mostraron “inconformes” con el resultado, como Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil.