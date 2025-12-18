¿Por qué emitieron una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo?

Se giró una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Raúl Rocha Cantú enfrenta una nueva orden de aprehensión emitida por las autoridades mexicanas en contra del dueño de Miss Universo, pero ¿por qué?

El empresario de Casino Royale es investigado por la Fiscalía General de la República por diferentes delitos, entre ellos el de delincuencia organizada.

Principalmente por la obtención, transporte y venta ilegal de hidrocarburos procedente desde Guatemala, país donde Rocha Cantú era Cónsul honorario, lo cual se conoce como huachicol.

Raúl Rocha fue declarado prófugo por la Fiscalía General de la República. [Fotografía. Cuartoscuro]

Giran nueva orden de arresto contra Rocha Cantú

La Fiscalía General de la República consideró un ‘prófugo’ a Raúl Rocha Cantú y como consecuencia ya no lo considera como un “testigo colaborador”.

Como consecuencia, emitió una orden de aprehensión fundamentada, entre otros elementos, en la necesidad de cautela señalada por la autoridad judicial, luego de que no fue posible ubicar a los imputados en los domicilios previamente registrados. Ante esta situación, el juez consideró que la detención es el mecanismo indispensable para garantizar su comparecencia ante la justicia.

De acuerdo con la investigación, Rocha Cantú fue citado en diversas ocasiones para rendir declaración entre el 8 y el 12 de diciembre; sin embargo, no acudió a ninguna de las comparecencias. Previamente, el imputado solicitó que su testimonio se realizara de manera remota, argumentando que su seguridad personal se encontraba en riesgo.

El documento judicial también advierte un alto riesgo de fuga, al estimar “una probabilidad muy elevada” de que el empresario Rocha Cantú no regrese a territorio mexicano.

Esta valoración se sustenta en la amplia capacidad económica del dueño de Miss Universo, así como en la existencia de activos financieros dentro y fuera del país, factores que podrían facilitar su evasión y le permitiría abandonar el país en cualquier momento y eludir la acción de la justicia, con la posibilidad de refugiarse en otra nación.

En los informes emitidos por las autoridades se establece que el señalado no fue localizado en un domicilio que él mismo reportó en México, lo que refuerza el riesgo de sustracción.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú es señalado por el delito de crimen organizado. (AP Foto/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

¿Por qué delitos investigan a Raúl Rocha Cantú en México?

La polémica de Raúl Rocha Cantú no se limitó a los señalamientos de fraude realizados por exjurados como Omar Harfouch tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, esto por presuntos vínculos e intereses del empresario con el papá de la tabasqueña.

Según porque él pidió a los integrantes del jurado a votar por la representante de México, además de evitar de manera directa el triunfo de Olivia Yace, Miss Costa de Marfil.

Posterior al certamen de belleza, surgió información acerca de que el mexicano es presunto responsable en diferentes delitos relacionados con el crimen organizado.

En México se le acusa por el tráfico de combustibles, de drogas y de armas, con origen en Guatemala.

Sin embargo, las autoridades informaron que relacionado con la distribución y venta de drogas no se encontraron indicios dentro de la investigación como para confirmarlo, por tanto, se determinó descartar esa acusación.