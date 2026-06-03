Medir mucho y decidir poco: la brecha de la analítica

En las reuniones de ventas de muchas empresas es cada vez más común dedicar un tiempo considerable a revisar métricas precisas y exhaustivas –nunca habíamos tenido tantos datos, modelos y herramientas analíticas como hoy—. Sin embargo, las decisiones siguen respondiendo a aspectos menos metódicos como la intuición, la jerarquía o la urgencia del corto plazo. Se revela así una paradoja de la analítica contemporánea: se mide mucho, pero se decide poco.

El problema no está en la disponibilidad de datos, ni siquiera en la tecnología. Está en la dificultad para convertir la información obtenida en decisiones. Y esa brecha no surge del análisis en sí mismo, sino de cómo se presenta, entiende y comunica dentro de las organizaciones.

En la actualidad, prácticamente todas las empresas —desde grandes corporaciones hasta Pymes y pequeños emprendedores— invierten en infraestructuras tecnológicas costosas para capturar, almacenar y procesar información de manera estructurada: desde sistemas sofisticados que integran operaciones, finanzas y logística en tiempo real, hasta plataformas de gestión de clientes que permiten rastrear interacciones, comportamiento y valor del cliente a lo largo del tiempo. Nunca se había tenido tanta visibilidad sobre lo que ocurre en el negocio, pero dicha trazabilidad no se traduce necesariamente en mejores prácticas.

Durante años, la enseñanza de la analítica se ha volcado en herramientas de software, modelos y técnicas estadísticas. Se aprende a construir dashboards, correr regresiones o segmentar clientes, pero rara vez se enseña lo más importante: cómo estructurar problemas, formular preguntas relevantes o utilizar evidencia para tomar decisiones. Esta desconexión explica por qué organizaciones con profesionales técnicamente capacitados no siempre generan impacto real. Saben analizar, pero no necesariamente saben cuándo, por qué o para qué hacerlo.

La analítica como forma de pensar

La analítica no es una disciplina técnica, es una forma de estructurar decisiones. El error es arrancar con “¿qué datos tengo?” en lugar de “¿qué decisión necesito tomar y qué evidencia la respalda?”. Sin embargo, la formación tradicional sigue centrada en la técnica y no en la lógica de decisión. El resultado son organizaciones con capacidad analítica instalada, pero sin claridad sobre cómo utilizarla estratégicamente.

En muchos programas de analítica, se sigue una secuencia de técnicas: descriptiva, inferencial, predictiva; pero en la práctica, las decisiones no ocurren así. Un gerente no enfrenta un problema pensando en qué modelo aplicar, sino tratando de entender qué está pasando y qué debería hacer al respecto. Cuando la enseñanza no está anclada en problemas reales, la analítica se percibe como abstracta, compleja o desconectada del negocio.

La brecha entre análisis y acción

Incluso cuando el análisis es correcto, muchas veces no se traduce en decisiones –los reportes muestran resultados, los dashboards visualizan datos, pero no orientan acciones—. Para que la analítica sea estratégica, y no se quede en el nivel descriptivo, necesita responder tres preguntas:

1. ¿Qué significa para el negocio?

2. ¿Qué decisión se debe tomar?

3. ¿Qué riesgo implica no actuar?

La complejidad no es el principal obstáculo de la analítica. El problema radica en la falta de relevancia percibida. Cuando los datos no están conectados con decisiones concretas, el esfuerzo que exige interpretarlos pierde sentido. En cambio, cuando la analítica se vincula de forma clara con una decisión crítica, incluso modelos complejos pueden ser comprendidos y utilizados. Esto obliga a replantear cómo se enseña y comunica.

De la técnica a la decisión

Superar estas barreras exige un cambio de enfoque. La analítica no debería abordarse como un conjunto de herramientas, sino como un proceso de decisión. Esto implica partir del problema, no de la técnica; formular preguntas antes de buscar datos; interpretar resultados en función de su impacto en el negocio; y comunicar en términos de acción, no de métricas. En otras palabras, la analítica debe evolucionar de ejercicio técnico a capacidad estratégica.

El problema no es que falten sistemas, plataformas o modelos. Lo que abunda son datos; lo que escasea son decisiones mejor fundamentadas. Las organizaciones no necesitan más analistas que generen reportes, sino líderes capaces de entender qué decisiones requieren evidencia, interpretarlas en su contexto y actuar en consecuencia. El valor de los datos no está en su volumen ni en su sofisticación, sino en su capacidad de traducirse en decisiones de impacto para las organizaciones.