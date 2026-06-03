El futuro del tequila en Europa

La firma de la versión modernizada del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) llega en un momento en el que la economía global está marcada por la incertidumbre, la relocalización de cadenas de suministro y una creciente exigencia regulatoria.

Pocas industrias mexicanas cuentan con la fortaleza institucional, técnica y cultural que hoy tiene el tequila para aprovechar la ya de por sí relevante relación de comercio bilateral entre México y la Unión Europea que, tan solo en 2025, superó los 88 mil millones de dólares anuales y, según diversas estimaciones, entre ellas, las que se atribuyen al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el nuevo acuerdo podría impulsar ese intercambio hasta en un 35 por ciento en los próximos cinco años.

En ese contexto de crecimiento, los sectores agroindustriales de alto valor como el tequila serán los primeros en beneficiarse, con impactos esperados entre 2026 y 2027. Europa representa mucho más que un mercado de exportación para nuestra agroindustria, representa la posibilidad de consolidar antiguas relaciones comerciales de largo plazo basadas en trazabilidad, calidad, sostenibilidad y certidumbre, así como una oportunidad de generar mejores condiciones para toda la cadena productiva.

Así, el Tequila llega a esta nueva etapa como una de las expresiones productivas más reconocidas de México en el mundo, con presencia en más de 120 países. Europa ya es un territorio conocido para la agroindustria, donde hoy se consumen más de 28 millones de litros de tequila al año; sin embargo, con la modernización del TLCUEM se convierte en una región estratégica para el crecimiento de la categoría.

Este acuerdo modernizado no solo aporta mayor acceso, sino certidumbre, visibilidad y protección, algo mucho más valioso en el largo plazo, ya que refuerza el reconocimiento de la Denominación de Origen del tequila en los 27 países de la Unión Europea, blindando a la bebida nacional contra imitaciones en un mercado de 450 millones de consumidores. Para una agroindustria cuya ventaja competitiva es la autenticidad, ese blindaje no es un detalle menor.

La modernización de este tratado también expone las paradojas a las que históricamente se ha enfrentado la agroindustria tequilera. Al mismo tiempo que refuerza oportunidades comerciales para el producto mexicano con mayor identidad nacional a nivel global, la cadena productiva del agave-tequila enfrenta un momento que exige atención prioritaria. Por lo que reducir esta conversación únicamente a cifras sería simplificar un momento que exige una mirada más amplia y responsable.

El tequila es motor económico y cultural para México, por lo que no podemos perder de vista que la ampliación del TLCUEM puede significar una oportunidad para transitar hacia una etapa distinta para su desarrollo, en la que el crecimiento se mida en litros exportados y consumidos, pero también en términos de estabilidad, sostenibilidad y fortalecimiento integral de toda la agroindustria, sin dejar fuera a quienes producen la materia prima. El reto es, por supuesto, vender más tequila, pero al mismo tiempo mantener las condiciones para que el éxito internacional de la bebida se traduzca en mayor ganancia para productores, comunidades rurales, cadenas de proveeduría y regiones enteras cuya vida económica depende de esta actividad.

En ese objetivo, la agroindustria tequilera debe acompañar a las autoridades federales y estatales, para generar una articulación efectiva para la exportación. Porque el tequila es mucho más que un producto de exportación es una agroindustria que articula empleo, identidad cultural, conocimiento técnico, desarrollo regional y prestigio internacional para México. La discusión sobre su futuro no puede limitarse a coyunturas de precio ni a momentos específicos del mercado. Requiere equilibrar crecimiento económico con estabilidad productiva.

Europa significa hoy una nueva oportunidad. Aprovecharla plenamente dependerá no solo de nuestra capacidad para expandir mercados, sino también de nuestra disposición para fortalecer la coordinación entre agroindustria, productores y autoridades, consolidando una cadena ordenada, sostenible y preparada para enfrentar los desafíos del futuro. En este contexto, ampliar la presencia del tequila en el mercado europeo se vuelve estratégico no solo para la categoría, sino también para fortalecer la sostenibilidad de toda su cadena productiva. El verdadero desafío para la agroindustria tequilera mexicana no es simplemente crecer más, es crecer mejor.