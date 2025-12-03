‘No la quería en su jet’: Olivia Yacé no ganó Miss Universo por decisión de Raúl Rocha, afirma Omar Harfouch

Omar Harfouch aseguró que la derrota de Olivia Yacé en Miss Universo fue orquestada por Rocha Cantú. (Foto: EFE/IAGemini)

La polémica en Miss Universo 2025 parece no terminar, en especial lo que envuelve a Raúl Rocha Cantú, quien ahora es señalado por la derrota de Olivia Yacé, de Costa de Marfil, según Omar Harfouch.

De acuerdo con declaraciones de quien se identificó como exjurado de Miss Universo, la decisión de que Yacé no se llevara la corona y fuera Fátima Bosch la ganadora fue una especie de orden directa del empresario mexicano.

El músico libanés detalló que el dueño de Casino Royale no “la quería (a Yacé) en su jet”, además lo señaló por presuntamente ser responsable de discriminación en contra de la mujer marfileña.

“Él sabía (Rocha Cantú) que ella tiene visa, así lo decía siempre, pero ella no ganó la corona de Miss Universo porque es una mujer negra (...) Esta es la realidad porque me lo dijo en Dubai ‘debemos elegir a alguien mejor porque volará conmigo en mi jet privado, todo el año lo dijo”, declaró Harfouch en una entrevista para Javier Ceriani el pasado 1 de diciembre.

Omar Harfouch aseguró que esas fueron las palabras del empresario mexicano acerca de la concursante Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil.

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, quedó dentro del top 5 de Miss Universo 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

¿Por qué Olivia Yacé no ganó Miss Universo 2025? Esto dijo Raúl Rocha

Rocha Cantú concedió una entrevista par Adela Micha donde expuso sus razones acerca de la derrota de Oliva Yacé en Miss Universo 2025.

Según el dueño del certamen de belleza, no solo se evalúa la belleza, también otros aspectos y en este caso particular eran cuestiones relacionadas con los papeles migratorios de la participante de Costa de Marfil.

“Costa de Marfil necesita, entren a Google, todos tienen celular y busquen: ‘¿Cuántos países le piden visa a Costa de Marfil para entrar?’ 175, ¿qué? Sí 175 (...) Entonces, iba a ser la Miss Universo que se la pase un año en el departamento, porque uno: el costo que representa el trámite de visa con abogados y dos, con una de ellas se requieren 6 meses de anticipación y ya se fue el año”.

Como ejemplo puso a Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, quien viajó a un país diferente por semana durante el tiempo de su reinado.

“Queremos que sea Universe, la que más viaja y tenga contacto con la gente en el mundo y si le piden visa en 175 países está medio difícil”, finalizó.

Olivia Yacé no ganó porque le solicitan visa en muchos países, aseguró Rocha Cantú. (Foto: Miss Universe Press)

¿Quién es Olivia Yacé, participante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025?

Olivia Yacé nació en Abidjan, Costa de Marfil, en 1998, y a muy temprana edad viajó a Estados Unidos junto con su familia.

Ella estudió una licenciatura en Gestión Empresarial y se especializó en marketing, en la Universidad Widener, en Pensilvania. Además de una maestría en Gestión Estratégica de marcas de lujo en Londres.

Su trayectoria en el modelaje inició cuando era muy joven, de acuerdo a la biografía oficial compartida por Miss Universo.

En 2021 fue nombrada Miss Costa de Marfil, posteriormente consiguió el título Miss Mundo y luego el de Miss África.

Al mismo tiempo se dedicó a la filantropía y a la apertura de una fundación que apoya a mujeres y niñas en su educación, cuidados médicos y con distintos programas sociales.

Tras la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo, ella renunció a sus títulos y a toda relación con el certamen de belleza porque debe mantenerse fiel a sus valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades“.