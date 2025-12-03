Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch: ‘Hizo una acusación falsa y no se disculpó con él’

Tras la denuncia, Nawat será dirigido con un representante, quien ayudará a localizar y posteriormente aprehender a la mexicana. (Foto: EFE/ Pexels)

¡Otro problema para la mexicana Fátima Bosch! Luego de las acusaciones del músico Omar Harfouch, quien llamó a la modelo ‘falsa ganadora’, la tabasqueña fue demandada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Miss Universo Tailandia — organización regional de la cual Nawat es director— explicó mediante un comunicado que el proceso legal en contra de la hija de Bernardo Bosch Hernández es derivado de un altercado en Miss Universo 2025.

La discusión entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch se presentó en las actividades previas a la coronación de Miss Universo 2025, luego de que el tailandés la confrontó por no hacer posteos sobre Tailandia o las actividades.

El problema escaló cuando Nawat llamó a seguridad para que retiraran a la Miss Universo mexicana del salón, lo que generó comentarios negativos en contra de Itsaragrisl, pero, ¿a qué se debe la denuncia?

¿Por qué Nawat acusó a Fátima Bosch de presunta difamación?

Luego de que se presentó el altercado con Fátima Bosch, la mexicana aseguró en un encuentro con los medios que el director regional de Miss Universo Tailandia la había insultado frente a las demás concursantes.

“Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”, dijo la mexicana en su momento.

No obstante, en el reciente comunicado, la organización de Miss Universo Tailandia explicó que todo fue una confusión, tal como ha explicado Nawat Itsaragrisil en diferentes ocasiones, pues él afirma haber dicho ‘daño’ y no ‘tonta’, palabras que por su pronunciación en inglés supuestamente se confundieron.

“Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios”, explicaron, ya que la modelo mexicana compartió su versión de la historia, la cual presuntamente es errónea, según con el comunicado.

La denuncia es derivada de la discusión que tuvieron Nawat y Fátima Bosch en Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

Por este motivo, Nawat Itsaragrisil acudió con las autoridades tailandesas para presentar una denuncia en contra de la tabasqueña por el presunto delito de difamación, en especial, debido a que Fátima Bosch sostuvo su versión en diferentes entrevistas.

“Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio”, afirmaron en el comunicado.

La organización también compartió algunos papeles de la denuncia formal, en donde se indica que supuestamente Fátima actuó con el objetivo “de destruir la reputación e incitar al odio hacia Nawat”.

Por este motivo, entre otros presuntos delitos de los cuales se señala a la mexicana son “injuria, insulto u odio”, explican los documentos de la denuncia presentada en Tailandia.

¿Qué pasará con Fátima Bosch tras la denuncia de Nawat?

La organización de Miss Universo Tailandia compartió que si luego de la denuncia “se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley”, aunque no detallaron cuáles.

En los documentos de la denuncia además se explica que a Nawat le fue asignada una representación con el objetivo de reunirse con un investigador y presentar la denuncia que ya hizo en Tailandia ante esta instancia.

El objetivo de este procedimiento es que posteriormente se pueda “localizar y arrestar a la Sra. Fátima Bosch o para que sea procesada conforme a la ley hasta que el caso llegue a su conclusión definitiva”.

Al momento, Fátima Bosch no ha hablado sobre la denuncia en su contra. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

Nawat Itsaragrisil también afirmó que, dado que las declaraciones que Fátima Bosch se volvieron virales a nivel internacional, la situación le provocó un ‘daño inconmensurable’ en su carrera profesional.

“Difundir información falsa (...) ha provocado una pérdida de confianza en la gestión de socios comerciales, patrocinadores y partes interesadas a nivel mundial, lo que podría conllevar la rescisión de contratos, la pérdida de ingresos y de futuras alianzas comerciales”, explican.

A pesar de ello, hasta ahora, no se ha compartido qué es lo que busca Nawat Itsaragrisil con la demanda a Fátima Bosch; por su parte, la mexicana no ha hablado del tema de forma pública.