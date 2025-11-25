Noroña respalda a Fátima Bosch y redoble su crítica a Grecia Quiroz: ‘Asume una posición fascista’

Noroña rechazó la "campaña misógina" contra Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universo. (Fotoarte El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Miss Universe)

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, renovó este martes su ofensiva contra Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y viuda del exedil Carlos Manzo, a quien criticó por considerar que ya “asumió una posición de ultraderecha” y que su próxima meta es la gubernatura de Michoacán.

En un video, Noroña criticó duramente que Quiroz acusara a miembros de su partido—el senador Raúl Morón y al diputado Leonel Godoy— del homicidio de Manzo y afirmó que estos señalamientos no evidencian más que una “ambición despierta” y una estrategia para avanzar en el poder.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, advirtió el senador morenista.

Más tarde, en una publicación en su cuenta de X, el legislador insistió en que la oposición continúa con la “enésima campaña en su contra” y sostuvo que la hoy alcaldesa de Uruapan “asume una posición fascista”.

“La derecha la va a apoyar con todo y requieren figuras fascistas con respaldo popular”, aseguró.

Respecto a la petición de Quiroz de que la Fiscalía investigue a Morón, Godoy y al expresidente estatal ‘Nacho’ Campos, por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, Noroña también salió en defensa de sus compañeros.

“Fue una declaración irresponsable … puede ir a declarar a la Fiscalía y dar elementos, si es que los tiene”, añadió.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre la Miss Universo Fátima Bosch?

Luego de arremeter contra Grecia Quiroz, Noroña redirigió el debate hacia la polémica en torno a Miss Universo y en tribuna salió en defensa de la recién coronada Fátima Bosch, hija de Bernardo Bosch Hernández, alto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Afirmó que, aunque Bosch ganó el concurso tras años de ausencia para México, la derecha y sus aliados han intentado desacreditarla con una campaña sexista, sin fundamento alguno.

“Rechazo categóricamente las acusaciones que aquí hicieron las personas del PRI y el PAN … no se han pronunciado frente a la miserable campaña misógina que hay en contra de Fátima Bosch (…) Una mujer humanista, consecuente, inteligente, comprometida y además bella, pero sólo porque es humanista, han soltado toda esta ofensiva brutal para decir que México compró el título y golpearla y aplaudir ese ataque misógino”, dijo ante el pleno.

Además, el senador cuestionó la doble vara de la oposición al guardar silencio ante el acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto público el pasado 4 de noviembre.

“Pero qué tal con el ataque sexual a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en pleno corazón de la ciudad. No sólo estas personas no se manifestaron condenando esos hechos, sino inclusive la dirigencia del PRI se atrevió a decir que era un hecho montado. Peor todavía, la dirigencia del PRI llama a agredirnos a mujeres y hombres de nuestro movimiento, no sólo verbal y físicamente, y la hipocresía de la oposición no condena absolutamente nada.”, acusó Noroña.