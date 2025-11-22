Asesinato de Carlos Manzo: Un escolta del alcalde de Uruapan está prófugo; huyó antes de la detención

La fiscalía indicó que se trata de seis hombres y una mujer que formaban parte de la Policía Municipal y el día del atentado integraban el primer círculo de seguridad personal de Manzo Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó este sábado que uno de los escoltas de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan asesinado a principios de noviembre, se dio a la fuga durante la detención de los demás elementos de seguridad.

En entrevista con medios de comunicación, el gobernador confirmó que son siete los escoltas detenidos por su “probable” participación en el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, que ocurrió el 1 de noviembre pasado durante un evento público por el Día de Muertos.

“Ayer fueron detenidos siete. Uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos”, afirmó el gobernador de Michoacán.

Ramírez Bedolla informó también que los detenidos ya están rindiendo su declaración y fueron presentados ante un juez para determinar su situación legal.

Destacó el trabajo del fiscal estatal Carlos Torres Piña con el gobierno federal para esclarecer el asesinato del alcalde de Uruapan.

“Nosotros estamos colaborando en todo lo que podemos, la investigación está a cargo de la Fiscalía del estado con equipos también especializados de la Secretaría de Seguridad Pública Federal”, indicó.

Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el viernes de la detención de estos siete escoltas se da por la posible comisión de un delito de homicidio por omisión y que todos ellos fueron trasladados al Centro Penitenciario ‘Lic. David Franco Rodríguez’.

Según medios locales, los trabajadores detenidos eran escoltas de Carlos Manzo que le brindaban seguridad personal.

La fiscalía indicó que se trata de seis hombres y una mujer que formaban parte de la Policía Municipal y el día del atentado integraban el primer círculo de seguridad personal de Manzo Rodríguez durante el festival de Encendido de Velas que encabezó el alcalde como parte de la conmemoración de la Noche de Muertos, en la plaza principal de Uruapan.

Los escoltas fueron identificados como Omar M., Alejandro F., Mario Alberto S., Guillermo T., Demetrio D., Osmar Oswaldo G. y Monserrat H., de 47, 21, 45, 43, 44, 56 y 23 años de edad, respectivamente.

‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del asesinato

Estas detenciones se producen el mismo día en el que ingresó a prisión un presunto autor intelectual del crimen, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias El Licenciado, tras ser detenido el pasado miércoles, también en el estado de Michoacán.

‘El Licenciado’ fue conducido al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

Se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo, asesinado a tiros en un crimen que ha generado una ola de indignación en el país por todo el país.

Al anunciar la detención, el miércoles, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron “labores de seguimiento y logística”, quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.

Los autores materiales del crimen fueron identificados como Víctor Manuel ‘N’, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, respectivamente.