Sheinbaum destaca inversión de empresas farmacéuticas; ayudará a incrementar producción de medicinas

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inversión de 21 mil millones de pesos (mdp) anunciada por empresas farmacéuticas, como parte del Plan México, representa una visión de largo plazo que permite incrementar la producción de medicamentos, fortalecer la industria en el país y diversificar las exportaciones.

“Son más de 21 mil millones de pesos de producción de medicamentos en México, vinculado también con la investigación clínica. Como saben el objetivo del Plan México es producir más en México lo que consumimos en México y también que nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones, y el fortalecimiento de la industria farmacéutica es muy importante. Agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que estos proyectos de inversión incentivan el desarrollo industrial del país a través de la industria farmacéutica para la producción de medicamentos en el territorio nacional.

El director general de ABBOTT , Edgar Romero, informó que la inversión de 3 mil 500 mdp generará mil 200 empleos hacia 2030, y se destinará para una nueva instalación de 20 mil metros cuadrados en Santiago de Querétaro, Querétaro, para ampliar la producción de dispositivos médicos utilizados para el diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco.

El director general de Bristol Myers Squibb, Oswaldo Bernal, detalló que la inversión de mil mdp generará 380 empleos directos y 65 indirectos en todo el país. Se trata de un proyecto enfocado en fortalecer la soberanía sanitaria de México a través de la investigación clínica y la implementación de procesos de manufactura local de terapias innovadoras, lo que va a permitir garantizar abasto oportuno y acceso equitativo a medicamentos.

La directora general de Grupo Neolpharma , Luz Astrea Ocampo Gutiérrez, anunció una inversión de 750 mdp para instalar tres plantas con capacidad de producción de 2 mil 300 toneladas anuales de materias primas farmacéuticas en Toluca, Estado de México. Generará 250 empleos directos y 900 indirectos.

El director general de Opella , Luis Soares, resaltó que la inversión de 2 mil 300 mdp se destinará para la expansión y modernización de la planta ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, con la instalación de una nueva línea de producción de Enterogermina®️, medicamento de autocuidado enfocado en salud digestiva. El proyecto busca consolidar al país como plataforma regional de exportación farmacéutica para América Latina. Generará 50 empleos directos y 450 indirectos.

El director general de Vazol Farma, Federico Prince, informó que Laboratorios Kener realizará una inversión de 5 mil 360 mdp , de los que 550 mdp serán destinados a la expansión de la planta ubicada en Toluca, Estado de México; mil 350 mdp en coinversión con el Gobierno de México para la Planta 2 de Hemoderivados y 3 mil 460 mdp en alianza con una empresa transnacional para una Planta de Biotecnológicos. Generará 220 empleos directos y 550 indirectos. Detalló que esta inversión se suma a los 5 mil 180 mdp anunciados en julio de 2025, lo que en conjunto se trata de 10 mil 540 mdp.

El director de Biotecnología y Vacunas de Liomont, Sergio Valentinotti, detalló que se invertirán 4 mil mdp para una nueva planta de sólidos orales y la ampliación para inyectables biotecnológicos y vacunas en Ocoyoacac, Estado de México, así como para la expansión de la producción de biofármacos y vacunas, y la construcción de una planta para síntesis y encapsulación de ARNm, en Cuajimalpa, Ciudad de México. Generará 370 empleos directos y 400 indirectos.

La directora de asuntos corporativos de Sanofi , Paola Martorelli, anunció la construcción en México de una planta de insulinas de primera y segunda generación e insulina rápida, esto representa 100 por ciento de cobertura de pacientes a través de una inversión de más de 2 mil mdp . Detalló que Sanofi ya cuenta con presencia en el país con una planta de antígenos vacunales en Ocoyoacac, Estado de México, hoy genera cerca de 900 empleos directos y más de mil 500 indirectos, se producen más de 150 millones de medicamentos y vacunas e invierte en el país como parte del Plan México más de 655 mdp en estudios clínicos.

El director general de Pharma Bayer México , Daniel Landero, reportó un avance del 33 por ciento de una inversión de 3 mil mdp anunciada en 2025, lo que representa mil mdp. Adicionalmente, anunció una inversión de 150 mdp para realizar 10 estudios clínicos realizados en instituciones públicas y privadas de todo el país. Esto va a permitir a pacientes mexicanos tener más acceso a innovación, se fortalecerá la infraestructura nacional de salud y se impulsará un desarrollo sostenible de la industria.