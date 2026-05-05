Plan México: Ponen en marcha estrategia para simplificar trámites y dar impulso a inversiones

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó los decretos para poner en marcha la simplificación de trámites.

El Gobierno Federal puso en marcha una estrategia de simplificación administrativa con el objetivo de acelerar la inversión productiva mediante la reducción de trámites, digitalización de procesos y plazos máximos de resolución, que buscan eliminar cuellos de botella regulatorios.

Durante la presentación del paquete, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dejó claro que la prioridad es destrabar proyectos en el corto plazo y responder directamente a las demandas del sector privado. “Es un evento para presentar acciones inmediatas de respaldo a la inversión en nuestro país”, afirmó, al subrayar que las medidas son resultado de consultas directas con empresarios y gobiernos estatales.

El funcionario explicó que se realizó un análisis “área por área del gobierno” para identificar obstáculos y acelerar la ejecución de proyectos. “Son acciones inmediatas para la inversión… todo el gobierno en un compromiso que es facilitar, acompañar y respaldar a la inversión nacional y extranjera”, sostuvo Ebrard.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó los decretos destacando que con ellos se aceleran procesos, simplifican mecanismos, y fortalecen la certeza.

“El Plan México no es solo una estrategia económica coyuntural, es desde nuestra perspectiva, una visión de largo plazo”, dijo.

El paquete es un decreto que permitirá la autorización expedita de inversiones estratégicas en un plazo máximo de 30 días. José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que los proyectos que cumplan ciertos criterios (como ubicarse en polos de desarrollo, pertenecer a sectores estratégicos o superar montos de inversión) podrán iniciar de inmediato tras obtener la constancia oficial.

“El comité de inversiones emitirá una constancia de autorización en un plazo no mayor a 30 días… con esta autorización, las inversiones podrán ejecutarse de manera inmediata”, explicó.

Para el resto de los proyectos, se estableció un principio de resolución máxima de 90 días; de no cumplirse, operará la figura de afirmativa ficta. “Se ordena la resolución máxima de todos los trámites federales en 90 días o se darán por autorizados”, puntualizó.

Uno de los cambios será la creación de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que concentrará en un solo punto todos los requisitos para iniciar proyectos. A ello se suma una ventanilla única para comercio exterior que integrará 132 trámites en una sola plataforma interoperable entre dependencias.

El nuevo esquema incluye un expediente único que permitirá a las empresas evitar la duplicidad de requisitos y dar seguimiento en tiempo real a permisos y autorizaciones.

En energía, la secretaria Luz Elena González anunció que los tiempos para permisos de generación se reducirán hasta en 60 por ciento, pasando de procesos que tardaban alrededor de 2.5 años a esquemas mucho más ágiles.

En el sector sanitario, el titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, aseguró que se completó la simplificación total de trámites en la autoridad regulatoria, con reducciones de hasta 76 por ciento en tiempos de resolución. “Esto significa menos incertidumbre, menos costos, menos tiempo detenido y más capacidad para invertir”, dijo.

(El Financiero)

Avance, pero con retos

Pedro Canabal, socio de comercio exterior e impuestos en Baker Tilly, destacó que la reducción de tiempos regulatorios y la focalización en sectores estratégicos pueden mejorar la posición de México en indicadores de facilidad para hacer negocios.

No obstante, subrayó que el nuevo entorno exige mayor rigor por parte de las empresas. “Estas oportunidades deben ir acompañadas de un cumplimiento estricto… con sustancia operativa clara y planeación fiscal responsable”, advirtió.

Brenda Ángeles, gerente jurídico de CASADUANA, destacó los alcances reales de la nueva ventanilla de comercio exterior. “Respecto a la Ventanilla Única… solo estaría acotada a trámites que se gestionen ante SAT, ANAM y SE”, explicó al recordar que ya existe la VUCEM desde 2012.

La especialista consideró que el nuevo esquema podría ser una evolución de esa plataforma. “Se entiende también que pudiera tratarse de otro apartado de la propia VUCEM… porque el Gobierno Federal indicó que estaría disponible en 15 días”, señaló.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, vinculó las medidas con un sentido de urgencia ante el ciclo político y económico. “Es parte de un sentido de urgencia… si no se empieza a ejecutar desde ahora… va a ser mucho más complicado cosechar resultados hacia el final de la administración”, afirmó.

El especialista subrayó que el componente de certidumbre será determinante para detonar inversiones. “Tiene que ver con el tema de dar incentivos, una cierta certidumbre, y a partir de eso es el anuncio que vimos el día de hoy (ayer)”, concluyó Ocampo.