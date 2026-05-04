Remesas enviadas a México ‘recuperan la sonrisa’: Imponen récord en marzo con 5,394 mdd

Las remesas enviadas desde EU a México llevaban una trayectoria sostenida a la baja, según datos del Banxico.

México recibió 5 mil 394 millones de dólares en remesas durante marzo, el nivel más alto del que se tenga registro para un mes similar, de acuerdo con los registros del Banco de México (Banxico).

El dato de las remesas de los paisanos en marzo representó un crecimiento anual de 4.9 por ciento y su mejor avance desde noviembre de 2024.

Además, se acumularon dos meses consecutivos de avances en las remesas tras la caída de inicios de 2026, y después de que en nueve meses de 2025 se registraron bajas en su comparación anual.

Los ingresos por remesas se derivaron de 12.9 millones de transacciones, con un envío promedio de 417 dólares. De esta manera, se tuvo una contracción de 3.6 por ciento en el número de envíos, pero se registró una expansión de 8.9 por ciento en el monto de la remesa promedio.

¿Cuántas remesas han enviado los paisanos que viven en EU a México?

En su comparación mensual, las remesas de los paisanos registradas en marzo implicaron un crecimiento de 20.7 por ciento, el más pronunciado desde el mismo mes de 2021.

Así, para el primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo, las remesas acumularon 14 mil 457 millones de dólares, un alza de 1.4 por ciento anual, su mejor avance desde 2023.

En los últimos doce meses, es decir, de abril de 2025 a marzo de 2026, el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 61 mil 979 millones de dólares, superior a los 61 mil 727 millones de dólares vistos de marzo del 2025 a febrero de este año, apuntó el Banco de México.

Respecto a los egresos, Banxico detalló que en marzo, las remesas enviadas al exterior por residentes en México totalizaron 100 millones de dólares, las cuales se originaron de 246 mil operaciones, con un envío promedio de 408 dólares.

“De esta manera, los egresos por remesas exhibieron un aumento anual de 9.8 por ciento, derivada de la combinación de un descenso de 3.7 por ciento en el número de transferencias y de un alza de 14.1 por ciento en el valor de la remesa promedio”, expuso.

Finalmente, indicó que durante el periodo enero-marzo de 2026, los egresos por remesas registraron un nivel de 291 millones de dólares, cifra que se compara con la de 288 millones de dólares reportada en el mismo lapso de 2025 y que significó un incremento anual de 1.1 por ciento.