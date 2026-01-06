¿Trump sí le ‘pegará’ a las remesas? Ya se aplica impuestos, pero no ‘quita el sueño’ a México

En promedio, los migrantes mexicanos envían a nuestro país dólares, es decir, unos 7 mil 83 pesos mexicanos.(Especial).

No hay plazo que no se cumpla y Donald Trump sabe de eso, ya que desde el 1 de enero se aplica el impuesto del 1 por ciento a las remesas enviadas de Estados Unidos a México.

La medida fue puesta en marcha luego de que Trump la sumara a la Ley Fiscal. El impuesto a remesas se aplica al efectivo, cheques y money orders.

Sin embargo, el 1 por ciento parece no preocuparle a México, uno de los principales destinos de las remesas que los migrantes mandan. Pero, ¿por qué?

Según la columna Trump arranca ‘castigo’ a México, aunque la medida ‘pegará’ a los mexicanos que viven en Estados Unidos, podrían evitar también el impuesto, ya que el 84 por ciento de los migrantes tienen cuentas bancarias que les permiten hacer transferencias.

¿Cómo beneficia a EU el impuesto del 1 por ciento a las remesas?

Los nuevos impuestos generarán hasta 10 mil millones de dólares de 2026 a 2034, calculó el Comité Conjunto de Tributación (JCT) del Congreso de Estados Unidos.

“De este total, se calcula que 3 mil millones de dólares provendrían de las remesas enviadas por mexicanos”, se explica en la columna.

Pero Trump ‘no debe cantar victoria’, como con la detención de Nicolás Maduro, ya que aunque las remesas son motor importante en la economía mexicana, en los últimos meses han disminuido significativamente.

Tan solo en noviembre las remesas a México disminuyeron en un 5.7 por ciento, es decir, solo 5 mil 124 millones de dólares de ellas, lo que suma el octavo mes consecutivo a la baja.

Y aquí viene lo importante para no ser ‘golpeados’ por el nuevo impuesto de Trump: según el reporte mensual del Banco de México (Banxico), el 99.1 por ciento de las remesas fueron hechas por transferencias electrónicas, 0.7 por ciento mediante efectivo y un 0.2 por ciento por ‘money orders’.