Sheinbaum niega indicios de lavado en remesas tras alerta de EU: ‘No hay que criminalizar’

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existan indicios de que las remesas enviadas desde Estados Unidos a México estén involucradas con el lavado de dinero o con alguna actividad sospechosa.

El comentario de la mandataria se da luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta para incrementar la vigilancia de transferencias transfronterizas de fondos bajo el supuesto de que las remesas podrían usarse para el blanqueo de capital.

La mandataria no respondió si las autoridades mexicanas tienen investigaciones abiertas sobre lavado de dinero a través del envío de remesas, pero descartó que exista alguna señal que confirme lo señalado por Estados Unidos.

“No hay indicios de lavado de dinero y si hubiera indicios en la investigación, hay que atenderlo y hay que atacarlo, pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas. Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, tiene que investigarse y tiene que sancionar, pero no se puede investigar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal, tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí (...). Esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello, y si hubiera tiene que sancionarse”, sentenció.

La mandataria aseguró que existe relación con las instituciones financieras estadounidenses y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar casos de presunto lavado de dinero.

¿Cuáles son los cambios que impulsa la administración Trump sobre las remesas?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, compartió una alerta emitida por FinCen el viernes 28 de noviembre sobre las transferencias transfronterizas de fondos, como las remesas, que sumaron más de 72 mil millones de dólares enviados desde Estados Unidos en 2024.

“Aunque la vasta mayoría de las remesas desde Estados Unidos son legítimas y pueden proveer apoyo financiero esencial a familiares en el extranjero, FinCEN advirtió antes que actores malignos usaron transferencias transfronterizas de pocos dólares para facilitar o cometer financiamiento terrorista”, indicó el aviso.

La alerta de FinCen pide a los negocios de envío de dinero que sean “vigilantes” para detectar y reportar “actividad sospechosa” en las transferencias de inmigrantes indocumentados, al citar riesgos de lavado de dinero y narcotráfico.

Además, recuerda que estas empresas están obligadas a reportar actividades sospechosas que involucren al menos 2 mil dólares.

“(El presidente) tiene razón, si estás aquí ilegalmente, no hay lugar para ti en nuestro sistema financiero. Es explotación que los extranjeros ilegales usen nuestras instituciones financieras para mover sus fondos obtenidos ilícitamente, y eso terminará”, concluyó Bessent.

