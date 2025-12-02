Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 2 de diciembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ‘la mañanera’ de este martes 2 de diciembre desde Palacio Nacional.

La mandataria podría refirirse a la revelación que hizo Joaquín Guzmán López, ‘El Güero’, sobre cómo ocurrió el supuesto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Evento que marcó una era del crimen organizado y provocó la lucha por el control del poder entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 1 de diciembre?

En la mañanera anterior, la mandataria reveló que fueron localizados con vida los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que desaparecieron en Jalisco, mientras realizaban investigación.

Los investigadores habrían sido secuestrados por un grupo criminal en Zapopan, Jalisco, que aunque no está confirmado por las autoridades, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el de mayor control presencia en el territorio.

A la par, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la decisión de ofrecerle a Alejandro Gertz Manero para que dejara la Fiscalía General de la República (FGR).

Se negó a revelar cuál era el contenido de la carta que presuntamente recibió del Senado, que supuestamente se refería al ahora exfiscal. El documento tampoco fue revelado por la Cámara Alta.