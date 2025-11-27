Método de medición de la pobreza es ‘serio y real’, dice secretaria del Bienestar

Senadores del PT y PVEM sólo reconocieron los logros de la secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel y del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.[Fotografía. Cuartoscuro]

El método de medición de la pobreza en los gobiernos de Morena es “serio y real”, afirmó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Al sostener que los resultados en el combate a la pobreza “son contundentes” y que los programas de Bienestar son “el alma” de la ‘Cuarta Transformación’, explicó desde la tribuna del Senado que el sistema “está intacto desde 2016 y siempre lo ha hecho el INEGI, no el Coneval, éste sólo analiza e interpreta”.

En medio de críticas de la oposición, de que se maquillan cifras, que es una “política de saliva”, que hay opacidad en el manejo de recursos de los programas y se se les da un “uso electoral”, la funcionaria expuso que, de lo observado en sus recorridos en territorio, “80% de los beneficiarios es la primera vez que reciben un recurso propio”, directo y sin intermediarios, y que “90% nunca habían tenido una tarjeta bancaria”.

Al comparecer ante los legisladores, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la secretaria evadió los cuestionamientos de la senadora del PAN, Verónica Rodríguez, quien le pidió aclarar la denuncia de que la Secretaría del Bienestar pagó más de 400 millones de pesos por la elaboración de los acordeones usados en la pasada elección judicial.

“Los recursos de los más pobres no es dinero para los operadores políticos”, enfatizó la panista.

En su respuesta general final, Montiel aseveró que “los planteamientos de la oposición me parecen más bien un relato del pasado: el uso electoral de los programas, los padrones opacos, la clientela”.

Y reprochó: “Dicen que están a favor de los programas sociales y votan en contra de su presupuesto”.

La senadora del PRI, Anabell Ávalos, la cuestionó sobre “cómo obtienen esos resultados del combate a la pobreza después de que desapareció el Coneval, cuando hay millones de personas sin seguridad, sin médicos, sin educación”.

En tanto, Alejandra Barrales, de MC, pidió “indicadores y métricas claras para saber con precisión la eficiencia real en la reducción de la pobreza”.

A nombre de Morena, el senador veracruzano Manuel Huerta, pidió a la secretaria “no hacer caso de la estridencia ni de la provocación”.

Senadores del PT y PVEM sólo reconocieron los logros de la secretaría del Bienestar y del gobierno de la presidenta Sheinbaum.