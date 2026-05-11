Por película de Netflix inspirada en caso real: Dos policías demandan a Matt Damon y Ben Affleck

Artists Equity, de Affleck y Damon, es la misma productora de la exitosa cinta 'Air' (Foto: Shutterstock).

Dos policías del sur de Florida demandaron a la productora de Matt Damon y Ben Affleck por The Rip, película de Netflix inspirada en un operativo antidrogas real ocurrido en 2016.

Los agentes señalaron que la producción utilizó detalles de la investigación original para retratarlos de forma negativa, pese a que sus nombres no aparecen en la historia.

La demanda fue presentada la semana pasada contra Artists Equity ante un tribunal federal del sur de Florida. Los oficiales Jason Smith y Jonathan Santana acusaron a la compañía de “difamación” y aseguraron que la película y su material promocional sugieren “mala conducta, falta de juicio y comportamiento poco ético” relacionado con un operativo real del Departamento de Narcóticos de Miami-Dade.

¿Por qué demandaron a Matt Damon y Ben Affleck por ‘The Rip’?

La película The Rip presenta a un grupo de oficiales que encuentra millones de dólares ocultos durante una redada antidrogas y cuya confianza comienza a romperse cuando surgen sospechas de robo entre los integrantes del equipo.

En la cinta, Matt Damon y Ben Affleck interpretan a dos policías involucrados en el operativo ficticio. Durante la promoción de la película, ambos actores explicaron que convivieron con agentes reales para preparar sus personajes.

Sin embargo, la demanda sostiene que la producción tomó demasiados elementos identificables del caso ocurrido en junio de 2016 en Miami Lakes, cuando autoridades decomisaron más de 21 millones de dólares escondidos en cubetas ocultas dentro de una vivienda vinculada con presunto tráfico de marihuana.

Según el documento judicial citado por la agencia EFE y medios estadounidenses, Smith supervisó la investigación real y Santana fungió como detective principal del operativo.

Aunque sus nombres no aparecen en la película, los demandantes argumentan que la combinación de detalles específicos, la ambientación en Miami-Dade y la representación de un equipo de narcóticos permite asociarlos directamente con los personajes.

“El uso en la película de detalles únicos y no genéricos sobre la investigación, combinado con su ambientación en Miami-Dade y la representación de un equipo de narcóticos crea una inferencia razonable de que los oficiales representados son los demandantes”, se lee en el escrito judicial.

¿Qué escenas de la película ‘The Rip’ provocaron la demanda?

La demanda sostiene que la película muestra actos de corrupción y violencia que nunca ocurrieron durante el operativo real. Entre ellos, aparecen agentes sospechosos de quedarse con dinero decomisado, homicidios y vínculos criminales dentro del propio departamento policial.

De acuerdo con información publicada por People, los oficiales también cuestionaron que Christopher Casiano —exintegrante del Departamento de Policía de Miami-Dade y asesor técnico de la producción— fuera presentado como inspiración directa de la historia pese a que, según los demandantes, no participó en la operación original.

La querella añade que varias personas comenzaron a relacionar a Smith y Santana con las acciones ficticias mostradas en pantalla después del estreno de la película en Netflix en enero de 2026.

NBC Miami reportó que los policías aseguraron haber recibido preguntas de terceros sobre presuntos robos de dinero y sobre cuántas cubetas de efectivo “se quedaron” tras el operativo.

El documento judicial también menciona que un fiscal local contactó a uno de los agentes para preguntar si alguna vez existieron acusaciones de robo vinculadas con el caso real.

¿Qué piden los policías en la demanda contra Artists Equity?

Los agentes solicitaron una compensación económica por daños y perjuicios, además de una retractación pública y medidas correctivas relacionadas con la película.

La demanda también afirma que los oficiales enviaron una carta en diciembre de 2025 para pedir que no se estrenara The Rip. Según NBC Miami, las productoras respondieron que la cinta incluía diferencias claras respecto al operativo real y que los personajes no estaban basados directamente en personas existentes.

Entre las diferencias mencionadas por la defensa aparecen cambios de nombres, modificaciones de ubicaciones y la inclusión de tramas completamente ficticias.

La plataforma de Netflix no figura como demandado en el proceso judicial. La acción legal está dirigida contra Artists Equity —empresa fundada por Damon y Affleck— y Falco Pictures, otra de las compañías involucradas en la producción.

¿Cómo está relacionada ‘The Rip’ con el operativo real de Miami-Dade?

La historia real detrás de The Rip ocurrió el 29 de junio de 2016 en Miami Lakes, Florida. Durante la redada, autoridades localizaron más de 21 millones de dólares escondidos detrás de una pared falsa dentro de una casa.

La película retoma parte de ese contexto, aunque desarrolla una trama ficticia sobre corrupción dentro de un equipo de narcóticos.

Durante entrevistas promocionales retomadas por The Associated Press, el actor Matt Damon explicó que él y Ben Affleck convivieron con policías de narcóticos para entender la dinámica de trabajo de estas unidades.

El director Joe Carnahan también señaló previamente que la película surgió de experiencias compartidas por personas relacionadas con el Departamento de Policía de Miami-Dade.

Mientras continúa el proceso judicial en Florida, los demandantes mantienen que la producción utilizó suficientes elementos reconocibles del caso real para afectar su reputación profesional y personal.

Con información de EFE.