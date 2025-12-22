Tráiler de ‘La Odisea’: Fecha de estreno, reparto y trama de la nueva película de Christopher Nolan

'La Odisea' es la próxima película de Christopher Nolan, ganador a un Premio Oscar por mejor dirección. (Foto: Shutterstock/Universal)

Es una tragedia griega: La Odisea, nueva película del director Christopher Nolan, lanzó el primer tráiler de la producción cinematográfica en la cual aparecen actores como Tom Holland y Zendaya.

La cinta generó expectativas, no solo por el reparto liderado por Matt Damon y Anne Hathaway (de El Diablo viste a la moda), también porque su director fue un ganador de un Premio Oscar gracias a su trabajo en Oppenheimer.

'La Odisea' es la nueva película de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon. (Foto: Universal/Press)

Tráiler de ‘La Odisea’: ¿De qué trata la nueva película de Christopher Nolan?

La nueva película de Christopher Nolan es una ficción histórica basada en la historia de la novela La Odisea, escrita por Homero alrededor de 800 años antes de nuestra era.

El texto escrito en verso narra lo que ocurrió con Odiseo luego de la guerra de Troya, donde participaron héroes como Aquiles (interpretado por Brad Pitt en la película) y Héctor, el príncipe de la ciudad asediada.

La victoria de los Helenos (ubicados como griegos por “mayor comodidad”) ocurrió luego de un conflicto bélico que duró 10 años y tras esto, Odiseo se dispuso a regresar a Itaca, su hogar.

Pero en el viaje se topa con muchos enemigos, misterios por resolver e incluso al “hechizo” de una de las brujas del mar más poderosas: Circe.

El viaje le cuesta una década más y lo que ocurrió con él durante este periodo se plasma en la nueva cinta del director que ganó el Premio Oscar.

“Tras años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y su hogar, ni siquiera yo, no puedo prometer que voy a volver”, se escucha en el tráiler.

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’?

La Odisea es la segunda colaboración de Christopher Nolan con Universal Pictures tras Oppenheimer, cinta que lo llevó a conseguir sus primeros Premios Óscar, incluido el de dos de las categorías más importantes: Mejor película y Mejor director.

De acuerdo con AP, la cinta está grabada con cámaras IMAX, con una alta resolución. La misma tecnología la utilizó para la trilogía de Batman con Christian Bale.

La fecha de estreno confirmada en los cines de México, según la cadena Cinépolis, es el 16 de julio de 2026.

Reparto de ‘La Odisea’

El reparto de La Odisea está liderado por Matt Damon, quien apareció en películas como Rescatando al soldado Ryan y Contagio. Damon es el protagonista de la cinta al interpretar a Odiseo, rey de Itaca.

Además, se unió Anne Hathaway en el papel de Penélope, la esposa que espera por más de una década el regreso de su amado.

Entre el cast también destaca Charlize Theron, ganadora de un premio Oscar a la Mejor actriz, y conocida por aparecer en cintas como Blanca Nieves y el cazador, o Rápidos y Furiosos 8.

El resto del elenco está conformado por los siguientes actores: