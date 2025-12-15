Final explicado de ‘It: Bienvenidos a Derry’: ¿Cuál es la identidad de Marge y que pasó en la última escena?

Este es el final explicado de la temporada 1 de 'It, bienvenidos a Derry'. (Foto: Créditos HBO Max)

Winter Fire, capítulo final de It, bienvenidos a Derry, terminó con la historia de un ciclo de asesinatos y de terror causado por el payaso Eso, pero también se respondieron interrogantes como ¿Quién es Marge? ¿Cuál es el poder de la daga?

Uno de ellos es la identidad de Marge, a quien Pennywise le mostró el futuro y la inquietó con una frase relacionada con que “su muerte, es su nacimiento” porque él no ve el tiempo como el resto de los seres.

Sin embargo, no es todo para la producción de terror porque Andy Muschietti confirmó una segunda temporada de It, bienvenidos a Derry.

Marge Tozier tiene relación directa con las películas de 'It'. donde se cuenta la historia de 'El club de los perdedores'. (Foto: Créditos HBO Max) (Brooke Palmer/HBO)

¿Cuál es el final explicado de la primera temporada de ‘It, bienvenidos a Derry’?

Advertencia: A partir de este momento existen spoilers del final de temporada de It, Bienvenidos a Derry.

En el último capítulo de la primera entrega, Pennywise está desatado porque los soldados de la base del pueblo retiraron un pilar que mantiene al ente dentro de su prisión.

Esto lo vuelve a despertar y sin ningún tipo de control comienza con los asesinatos sin piedad, además de llevarse a una gran cantidad de niños hipnotizados con el poder de las ‘Deadlights’.

Pero Dick Halloran, Lily, Ronnie, Marge y el resto de los ‘héroes’ no se van a rendir tan fácil y menos ahora que tienen en su poder una daga necesaria para volver a encerrar al payaso Eso.

¿Quién es Marge y cuál es su relación con las películas de ‘It’?

Margaret ‘Marge’ Truman, interpretada por Matilda Lawler, se convirtió en uno de los personajes de It, bienvenidos a Derry ligada con las películas de Pennywise, dirigidas por Andy Muschietti.

En su intento por rescatar a Will del efecto de las ‘Deadlights’ es atrapada por Pennywise, quien en solitario le revela que en el futuro se convierte en Marge Tozier a consecuencia de un matrimonio.

Además, le revela que tendrá un hijo llamado Richie Tozier, mientras le muestra un cartel con el rostro del integrante de ‘El club de los perdedores’, y le asegura que su derrota es culpa del niño y de sus amigos.

Pennywise aterrorizó a Derry luego de que se liberó por la falta de un pilar. (Foto: HBOMAX Press)

¿Para qué sirve la daga de ‘It, bienvenidos a Derry’?

La daga está hecha de un pedazo del meteorito en el que llegó Pennywise a la tierra, por tanto, creen que funciona de manera similar a uno de los pilares.

Rose le explica a Lee y a Dick Halloran que la daga debe ser enterrada en un árbol que se encuentra cerca de un río congelado en los límites del pueblo de Derry para nuevamente sellar la prisión y detener a Eso.

Entonces se disponen a buscar a Lily, Ronnie y Marge, quienes tienen la daga, pero son interceptadas por Pennywise.

Halloran hipnotiza al payaso asesino al meterse en su cabeza y evita la muerte de una de ellas, posteriormente son encontradas por los adultos, pero nuevamente aparecen los militares y asesinan a Taniel.

Los niños se escabullen y con ayuda del fantasma de Rich consiguen enterrar la daga en el sitio correcto antes de que Pennywise, una vez liberado del ‘hechizo’ de Halloran, los atrape, poniendo fin al ciclo de asesinatos.

¿Qué pasó con Pennywise en el último capítulo de ‘It, bienvenidos a Derry’?

Pennywise estuvo cerca de evitar que los niños enterraran la daga y lo detuvieran al menos durante los próximos 27 años.

El payaso asesinó a muchas personas antes de que fuera encerrado en la prisión formada por los pilares con fragmentos del meteorito en el que llegó a nuestro planeta.

Sin embargo, eso solo es un freno temporal, pues en orden cronológico continúa la historia de cuando aterroriza al ‘Club de los perdedores’.

Aunque surgieron algunas teorías en redes sociales, donde mencionan que la serie de HBO Max no es una secuela, en cambio, es una precuela y Pennywise intenta regresar en el tiempo para evitar el nacimiento de los niños quienes lo derrotan, por ello es que trató de asesinar a Marge, mamá de Richie.

La daga tiene un poder en contra de Pennywise en la primera temporada de 'It, bienvenidos a Derry'. (Foto: Créditos HBO Max) (Brooke Palmer/HBO/Photo: Brooke Palmer)

Escena final de ‘It, bienvenidos a Derry’ explicada

La última escena de la primera temporada de It, bienvenidos a Derry es un guiño directo a las películas, pues aparece Ingrid Kersh, hija del verdadero Pennywise en un hospital psiquiátrico, pero 26 años después de lo ocurrido en la serie.

Kersh se levanta de su asiento y va a una habitación conjunta donde escucha gritos y sollozos, solo para descubrir que una mujer está colgada en su cuarto y una chica está llorando en el piso.

Al voltearse, se revela que es Beverly, integrante del ‘Club de los perdedores’, a quien Kersh le sonría y le revela que “quienes mueren en Derry no están muertos del todo”.

¿Dónde ver los capítulos de ‘It, bienvenidos a Derry’?

Los capítulos de la primera temporada de It, bienvenidos a Derry están disponibles en la plataforma de HBO Max, la cual requiere de una sucripción con costo.

Los episodios de la serie de Eso son los siguientes: